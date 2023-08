Torna in Giro Giocando con il Ludobus. Ancora sei feste del gioco da qui alla fine di agosto

Riparte dopo la pausa di Ferragosto “In Giro Giocando – Zuiant a torzeon”, il programma estivo del Ludobus, in tour per altri 6 appuntamenti fino alla fine di agosto.

Il furgone colorato che porta i giochi in giro per la città è molto di più che un semplice mezzo di locomozione. Si tratta infatti di un progetto educativo, ormai più che ventennale, con il quale l’amministrazione comunale si propone di portare il gioco nei quartieri e nelle periferie della città, là dove vivono le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi e di creare occasioni di sperimentazione ludica volte a favorire il piacere di stare insieme e di socializzare.

Le proposte di giochi e attività sono molteplici e spaziano dai giochi di movimento ai giochi di abilità e d’ingegno, alla giocoleria, ai giochi di lancio e ai giochi tradizionali, oltre alle attività creative di tipo laboratoriale.

Tutte le attività proposte sono perfette per i più piccoli, ma capaci di appassionare anche i grandi, per un divertimento adatto a tutte le età.

Gli appuntamenti fino alla fine di agosto sono i seguenti:

• martedì 22 agosto Area Verde Patriarcato di Aquileia (Via Giovanni di Moravia)

• mercoledì 23 agosto Parco Ardito Desio (via Val D’Arzino)

• giovedì 24 agosto Area verde Sergio Brun (viale Vat)

• martedì 29 agosto Area verde Padri Aldo e Bramante Marchiol (Via Piutti)

• mercoledì 30 agosto Area verde Ella von Schultz Adaïewsky (Via Massimo Misani)

• giovedì 31 agosto Giardino dell’Esperanto (via Pola).

Tutti gli eventi si svolgono dalle 17.30 alle 19.30 (e saranno annullati in caso di pioggia). In Giro Giocando prosegue anche nelle prime settimane di settembre, con altri 6 appuntamenti all’aria aperta per aspettare insieme il rientro a scuola!

Per informazioni: www.comune.udine.it, e-mail ludoteca@comune.udine.it

La partecipazione è gratuita.