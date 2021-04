Torna la Maratonina Internazionale Città di Udine dopo lo stop 2020

La Maratonina Internazionale Città di Udine ritorna. Dopo la pausa forzata del 2020, imposta dall'emergenza sanitaria, l'Associazione Maratonina Udinese, presieduta da Paolo Bordon, ha deciso che l'edizione 2021 della gara ci sarà, pur con una lieve dilazione temporale rispetto al periodo canonico e con un'inevitabile limitazione del programma: la data della XXI edizione della competizione sarà domenica 10 ottobre, con partenza degli atleti da piazza I Maggio. Il tetto massimo previsto per i partecipanti, considerata la situazione, è fissato in 500 unità: affronteranno una delle gare di corsa note come più veloci su un itinerario rinnovato. Per il momento non è previsto alcun evento collaterale, per evitare il rischio di assembramenti: sulla questione, tuttavia, l'organizzazione si riserva eventuali scelte alternative, qualora il quadro sanitario migliorasse al punto da rendere possibile l'inserto di qualche iniziativa. Nel programma rimane solo la Salita del Castello, cronoscalata a invito (con 21 uomini e 21 donne: un richiamo al numero dell'edizione nonché dell'anno) che sarà disputata la sera di sabato 9 ottobre, sulla rampa che porta appunto al colle del castello di Udine.

«Sarà un momento di rinascita, all'insegna del desiderio di ritrovarsi con le scarpe da corsa ai piedi», dichiara il presidente Paolo Bordon, che insieme al vice Venanzio Ortis e allo staff dell'Associazione Maratonina è al lavoro per definire i dettagli organizzativi. Le iscrizioni si apriranno a breve: ne verrà data comunicazione quanto prima, anche attraverso le newsletter e i canali social.

Partono intanto, al parco del Cormor, i tradizionali Corsi di Corsa, che lo scorso anno erano stati invece annullati. La ventesima edizione della proposta si aprirà il 4 maggio: sotto la supervisione di istruttori Fidal gli atleti, suddivisi tra principianti, intermedi e avanzati, seguiranno un programma finalizzato ad affrontare le prime gare e la mezza maratona in programma per ottobre. E' richiesto il certificato medico agonistico o non agonistico. Info sul sito della Maratonina.