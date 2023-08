Torna l’edizione completa del Granfiume Motorshow in programma con due weekend dedicati dal 26 al 3 settembre

Per gli amanti dei motori appuntamento dal 26 agosto al 3 settembre incluso a Fiume Veneto per l’edizione completa dell’appuntamento più atteso: il Granfiume Motorshow 2023, con due fine settimana dedicati a spettacoli di quad, trattori, auto e moto, dj set, esposizioni di due e quattro ruote, auto e moto raduni, e per rinfrescarsi sarà a disposizione un chiosco bibite esterno. Non può mancare il divertimento per i più piccoli con l’allestimento dell’area a loro dedicata con i kart a pedali e i modellini telecomandati Inoltre, a gran richiesta, gli attesi taxi drift per i clienti del centro commerciale Granfiume. Durante i quali Durante i taxi verranno raccolte delle donazioni che saranno totalmente devolute in beneficenza alle scuole del territorio e alla ONLUS Prematuri Si Nasce. Le esposizioni interne, lungo le gallerie saranno presenti durante tutto il periodo di evento, gli spettacoli e le animazioni esterne invece si svilupperanno nei weekend (sabato e domenica) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19, e nella giornata finale del 3 settembre gli orari saranno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19:30 con spettacolo finale.