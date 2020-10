Torna LINOLAB, il laboratorio per appassionati maker e curiosi del digitale

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Ritorna LINOLAB, il laboratorio preferito di appassionati maker e curiosi del digitale: appuntamento sabato 24 ottobre, sabato 14 e 21 novembre, sabato 12 e 19 dicembre dalle 15 alle 18, negli ampi spazi di Casa Zanussi, sanificati e garantiti nella migliore sicurezza, ritornano gli incontri all'insegna della tecnologia e del digitale. Sarà un'occasione per approfondire progetti già sviluppati e condividere nuove idee da sviluppare, per ricevere consigli pratici e re-inventare la propria passione per la tecnologia e il digitale. Linolab, infatti, offre un nuovo approccio al linguaggio tecnologico, principale mezzo per raggiungere utilizzo e conoscenza consapevole del digitale e per poterne poi sfruttare potenzialità e opportunità. Quella di Linolab 2020 sarà una stagione ridotta, ma sempre carica di novità: dal coding alla robotica, i bambini inventeranno e costruiranno robot traendo ispirazione dal mondo della fantascienza; i ragazzi invece esploreranno sensori e motori apprendendo metodi progettuali attraverso il gioco… e anche gli adulti di ogni età saranno i benvenuti. L’accesso è aperto gratuitamente a tutti gli interessati, previa prenotazione obbligatoria a cicp@centroculturapordenone.it Il laboratorio si svolgerà in ottemperanza delle norme di sicurezza con procedure di sanificazione e distanziamento secondo decreto vigente. Info CICP - Centro Iniziative Culturali Pordenone tel 0434 553205cicp@centroculturapordenone.it www.centroculturapordenone.it/cicp