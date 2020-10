Torna WeFood, l’evento di turismo enogastronomico di eccellenza

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Nelle giornate del 31 ottobre e 1 novembre torna per la sua quarta edizione WeFood , un weekend dedicato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche delle Venezie che permetterà a un largo pubblico di visitare 30 Fabbriche del Gusto tra Veneto,Trentino, Friuli Venezia Giulia e Emilia-Romagna tra degustazioni, laboratori e showcooking con i migliori chef della guida Venezie a Tavola, diretta da Luigi Costa. In provincia di Udine, apriranno le loro porte 4 Fabbriche del Gusto: Adelia di Fant, birrificio Foran, distilleria Ceschia, Dorbolò Gubane.

Il piacere della tavola non si ferma, si legge in apertura della nota degli organizzatori, che annunciano l'apertura di 30 Fabbriche del Gusto e ricordano che verrà garantito il rispetto di stringenti norme di sicurezza. Già molte le prenotazioni per visite guidate, laboratori e degustazioni. Per prenotare le visite tutte gratuite, è sufficienti consultare il sito www.wefood-festival.it

La manifestazione è promossa da ItalyPost, con la collaborazione per il triveneto della Guida Venezie A Tavola. In Friuli, un incontro di storia e sapori tra degustazioni e visite guidate.

Alcune aziende della provincia di Udine, si legge testualmente nel comunicato degli organizzatori, "apriranno le loro porte ai curiosi visitatori. Nella meravigliosa cornice di San Daniele, Adelia di Fant ci farà scoprire il dolce connubio tra distillati e cioccolato, con visite guidate al laboratorio artigiano dove vengono prodotti mendiants, Praline alla Grappa, tartufi, orangette e le famose Gubane di cioccolato. Verranno svelati i segreti dell’arte cioccolatiera, a cui seguirà una degustazione guidata dal cioccolato grezzo al prodotto finito. Nelle Valli del Natisone, l’azienda della famiglia Dorbolò racconterà la storia della Gubana, simbolo della tradizione dolciaria del luogo. La ricetta tramandata di generazione in generazione dagli anni Trenta, prevede una pasta dolce lievitata e farcita a piacere, rigorosamente fatta a mano come tutti i prodotti Dorbolò, dal cuor di castagna alle focacce. Al termine della visita guidata, verrà dedicato un momento alla degustazione delle tante prelibatezze.

Il Friuli Venezia Giulia conta anche una lunga tradizione in materia di distillati, come quella iniziata nel 1886 a Nimis con Giacomo Ceschia. Oggi la Distilleria Ceschia, appena ristrutturata, continua a produrre la sua storica grappa utilizzando sempre materie prime di altissima qualità, come la particolare tipologia di vinaccia utilizzata per la produzione dei distillati. La famiglia Ceschia offrirà ai visitatori un viaggio nella storia dell’azienda, attraverso un percorso di alambicchi, metodi di distillazione e la Barricaia, la sala d’invecchiamento della grappa.

A concludere, una degustazione sensoriale con tre assaggi di grappa, in abbinamento con dolci e cioccolato friulani. Per chi preferisce invece una buona birra, a Castions di Strada il nuovissimo Birrificio Foran della Società Agricola Mondini accoglierà gli appassionati attraverso una visita guidata all’interno del birrificio, con l’illustrazione delle varie fasi di birrificazione, della storia ed evoluzione degli stili di birra. Seguirà poi una degustazione tra le sei tipologie di birra di propria produzione: bionda (Foran), chiara (Armeria), ambrata (Little Angel), scura (Enigma C327), B.O.N.A. (bionda BIO senza glutine) e l’ultima nata la IPA (Hops My Passion)".

Tutti possono partecipare a WeFood e tutti gli eventi di WeFood sono a ingresso libero: è solamente richiesta, per ragioni organizzative, la prenotazione alle visite e agli eventi di proprio interesse sul sito internet www.wefood-festival.it, in corrispondenza di ciascuna azienda visitabile.