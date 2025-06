Tra acqua e immagini. A Pordenone un viaggio nell’archivio che rivela un Pier Paolo Pasolini inedito

Mercoledì 18 giugno alle ore 18:30, a SpazioZero, Pordenone, prende il via Epigenesi di una goccia, il nuovo progetto culturale promosso dall’associazione Obliquo, in collaborazione con Cinemazero, dedicato al valore trasformativo dell’archivio e allo sguardo contemporaneo sull’opera di Pier Paolo Pasolini.

L’apertura della rassegna è affidata al talk Pasolini acquatico e felice, un incontro che parte dalla presentazione dell’omonimo volume fotografico realizzato da Emergenze Publishing, alla presenza dell’editore Antonio Brizioli, in dialogo con l’associazione triestina Fuori Edicola.

Il libro – un ritratto poetico e inedito del Pasolini privato – si fonda su immagini d’archivio risalenti agli anni Cinquanta, tratte dal fondo Toti Scialoja. Pasolini viene ritratto immerso nel Tevere romano, integrato nel paesaggio urbano, quasi fluido, in sintonia con il mondo che lo circonda. Un autore che smette di essere solo icona intellettuale per diventare corpo, gesto, presenza. Le immagini sono accompagnate da un testo originale di Brizioli, che restituisce una nuova chiave di lettura del Pasolini autore e uomo, in un dialogo visivo che collega biografia e visione poetica.

Il volume è un esempio di editoria indipendente capace di coniugare rigore documentale e slancio immaginativo, per dare una nuova veste a Pasolini, preziosa è quindi la presenza di Emergenze Publishing / Edicola 518 a Pordenone.

Partner del progetto, Cinemazero mette a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze e il ricco Archivio Cinemazero Images, che raccoglie oltre 30.000 fotografie legate alla storia del cinema, non solo relative all’autore di Casarsa. Nell’ambito della rassegna è inoltre prevista una residenza d’artista, in cui due giovani nomi del panorama cinematografico e musicale italiano, Alessandro Gagliardo e Tommaso Pandolfi, hanno, per la prima volta, esplorato agli archivi di Cinemazero e rielaborato materiale inedito legato a Pasolini, con una performance restitutiva in programma il prossimo 22 luglio a Pordenone.

Pasolini acquatico e felice non è solo una presentazione editoriale, ma un’occasione per interrogarsi su come gli archivi possano generare nuovi immaginari e visioni attraverso i linguaggi dell’editoria, della fotografia e della parola. L’appuntamento è nel nuovo SpazioZero alle 18.45 di mercoledì 18 giugno.

La rassegna in collaborazione con Cinemazero vede il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e la partnership del Centro Studi Casa Paolini e Cineteca del Friuli.

Associazione culturale Obliquo https://obliquo.org/ nasce a gennaio 2020 dalla volontà di giovani professionisti di diverse discipline legate alle arti visive che hanno deciso di creare nella propria città, Pordenone, uno spazio dedicato all’editoria indipendente in ambito visivo. Obliquo organizza occasioni di incontro e approfondimento quali conferenze, workshop, esposizioni e mostre mercato che hanno come tema l’interdisciplinarietà tra grafica, fotografia, design del prodotto e discipline affini che confluiscono insieme nel mondo dell’editoria.