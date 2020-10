Tra guerra e rivoluzione, prima delle “Barricate di Torre”. Convegno sabato a Pordenone e collegamento web

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

A lungo concepite come eventi locali ai margini della storia, le “giunte rosse”, elette nell’autunno 1920 in Friuli, e le “barricate di Torre” del 10/11 maggio 1921 sono lentamente emerse, soprattutto grazie alla “scuola” di Teresina Degan, partigiana e studiosa pordenonese, come capisaldi del percorso evolutivo del movimento operaio e dello stesso destino contraddittorio di queste terre.

E’ per questo motivo che l’Associazione “Casa del Popolo di Torre” di Pordenone inizia il ciclo di celebrazioni delle barricate antifasciste – uno dei primi episodi di resistenza armata alle squadre in camicia nera – con un convegno sulle “amministrazioni rosse” elette in quegli anni.

Verranno presentate relazioni che, per la prima volta, illustreranno lo stato delle ricerche a livello comparativo, su tutto il territorio dell'attuale Friuli Venezia Giulia: Denis Baron sulla Carnia e l'Alto Friuli, Marco Puppini sulla Bassa friulana, Gian Luigi Bettoli sul Friuli occidentale e Sergio Zilli sui territori ex asburgici.

Dopo una guerra distruttiva, che aveva desertificato il Friuli “regnicolo” ed asburgico ed il Veneto orientale, il problema della ricostruzione si legava indissolubilmente alla soluzione dei problemi socioeconomici principali: il destino dei migranti che fino al 1914 avevano lavorato prevalentemente in Germania ed Austria-Ungheria (80.000 solo i friulani) e la lotta dei mezzadri per cambiare gli iniqui patti agrari. Sullo sfondo, le rivolte di massa contro l’ “inutile strage” della prima guerra mondiale e le speranze di emancipazione sollevate dalle rivoluzioni sovietiche in Russia ed Ungheria.

L’elezione di almeno 29 amministrazioni socialiste in Friuli (la “vecchia” provincia di Udine) nell’autunno 1920 e, nel gennaio 1922, di quelle nei territori ex asburgici del Friuli orientale e della Venezia Giulia, si colloca nella fase più drammatica del movimento per la ricostruzione delle “terre liberate”, e che coincide con il momento più alto di quel “biennio rosso” che sembrò per due anni annunciare l’ “assalto al cielo” delle masse subalterne, che erano state le principali protagoniste e vittime dell’immane sforzo bellico. Un momento che in realtà fu il culmine di una parabola, che nel giro di pochi mesi vide il ripiegarsi del movimento, sotto i colpi della crisi economica e dello squadrismo fascista, scatenato dai poteri tradizionali, che pensavano di poterne strumentalizzare la violenza per conservare gli equilibri sociali prebellici.

E’ in questo contesto che viene eletta la maggioranza socialista che diede vita alla “Giunta Rosso” a Pordenone, il 31 ottobre 1920. La più importante tra quelle elette in Friuli, così che Guido Rosso emerse a leader di quel movimento di amministratori (borghesi illuminati, ma soprattutto – per la prima volta nella storia in modo così massiccio – operai e contadini) che ebbe a sua disposizione solo due anni per dispiegare un vasto programma di ricostruzione e cambiamento sociale. A Pordenone ebbe sede la Lega dei Comuni Socialisti del Friuli; suo primo segretario fu il futuro ministro della repubblica Mauro Scoccimarro, destinato sotto la dittatura ad una “carriera” di 17 anni di carcere e confino come dirigente del Partito Comunista.

Accusate a lungo, per superficialità e pregiudizio politico, di avere gestito “solo” un programma di opere pubbliche di corto respiro per dar lavoro ai disoccupati (il che comunque ha fatto loro onore, lasciandoci in eredità opere pubbliche durature), le amministrazioni rosse friulane furono protagoniste – in continuità con il meglio della tradizione risorgimentale di orientamento liberale, democratico e radicale – di una progettualità che mirava lontano, allo sviluppo del Friuli tramite politiche di bonifica agraria e la realizzazione di grandi infrastrutture, dalla rete ferroviaria alla navigazione fluviale alla promozione della moderna industria idroelettrica. Furono questi obiettivi le principali vittime della violenza fascista, subalterna agli interessi del capitale monopolistico. In particolare, la mancata realizzazione dell’Ente Autonomo delle Forze Idrauliche del Friuli – costituito dalla Provincia di Udine, sulla base di un progetto condiviso tra i cattolici del Partito Popolare Italiano che la governava ed i comuni socialisti – fu un’operazione che favorì la SADE di Giuseppe Volpi di Misurata e soci, e portò a quello sfruttamento estremo del territorio che terminò, non solo simbolicamente, con un “genocidio di poveri”, quello del Vajont (come lo definì l’avvocato Sandro Canestrini).

La forza di quest’esperienza è anche testimoniata da un episodio trascurato ma significativo: l’amministrazione Rosso fu probabilmente l’unica in Italia che, spazzata via una prima volta dai fascisti nel maggio 1921, dovette essere reinsediata dalle autorità, per il sostegno espresso non solo dal proletariato (che il 15 maggio aveva eletto a deputato, a dispetto dell’occupazione armata fascista della città, l’assessore Giuseppe Ellero a deputato), ma anche dalla stessa borghesia locale. E’ a Pordenone, per ripristinare la legalità democratica, che ebbe origine il discusso “patto di pacificazione”.

“Almeno” 29 amministrazioni – cui vanno aggiunte quelle del territorio ex asburgico e 9 su 11 amministrazioni nel Portogruarese – perché lo stato della ricerca è tutt’altro che completo, ed ogni tanto se ne scopre una nuova: come Polcenigo, grazie alle ricerche di Elvi China e Mario Cosmo. Ed ancor più da scoprire è quel mondo di comuni che furono amministrati dai socialisti nei decenni precedenti, più spesso in coalizione – a Pordenone a più riprese, ma pure ad Udine dopo il 1902 – ma talora da soli, come nel caso di Pinzano al Tagliamento, dove nel 1902 fu eletto il primo sindaco socialista friulano, Giovanni Battista Scatton, oppure a Caneva nel 1914. Perfino durante il periodo dell’occupazione austro-germanica del 1917-1918 si trovano amministratori socialisti, conservati o nominati ex novo nel loro ruolo dagli invasori.

E’ tutto un mondo di sperimentazioni, dalle politiche del lavoro alla cooperazione, dalla costruzione di servizi pubblici – prima di tutto le scuole – alla tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Che vede spesso amministrazioni di piccoli comuni, che sembrano nate quasi dal nulla (ma sono frutto di lunghi processi di maturazione sociale, e talvolta del nuovo orientamento di amministratori precedentemente collocati su posizioni laiche e progressiste), avviare il rovesciamento dei rapporti sociali attraverso stringenti politiche fiscali progressive – come a Cordovado – oppure a Pravisdomini, dove l’amministrazione guidata da Carlo Marinato si affianca ai mezzadri in lotta, fino all’autogestione delle aziende agricole ed alla proclamazione del “soviet”. Un’esperienza, quest’ultima, su cui Graziano Campaner (che di quel comune è stato sindaco) presenterà un originale ed approfondito studio inedito.

Il convegno si svolgerà in differita: è prevista la diretta attraverso la piattaforma YouTube di StoriaStorie Pn.

QUESTO E' IL LINK PER ISCRIVERSI E COLLEGARSI ALLA DIRETTA:

https://www.youtube.com/watch?v=sHaLEqYBpz0