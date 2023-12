Trafficanti di cuccioli sempre in azione. Settantasette cuccioli sequestrati a Gorizia al valico di Sant’Andrea

La Polizia di Frontiera di Gorizia nel corso di un controllo di routine ha fermato un furgone guidato da un cittadino straniero. A bordo stipati in maniera precaria 77 cuccioli di cane di varie razze e non in regola con la vigente normativa sul trasporto e l’importazione di animali da compagnia. L’autista 46enne è stato denunciato a piede libero per violazione delle norme sull’importazione e sul commercio di cani mentre I cuccioli sono stati sequestrati e affidati a una struttura in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Quello del traffico di animali da compagnia resta un grave problema generato sia da commercianti senza scrupoli che si fanno terminali di vendita delle bestiole, sia a causa della superficialità con il quale si acquistano gli animali che è bene ricordare non sono “oggetti” regalo qualsiasi.