Tragedia del Natisone: che il pompiere o l’ infermiere di turno non diventi il capro espiatorio

È insopportabile il processo mediatico cui sono sottoposti i pompieri e l’infermiere della Sores indagati per la tragedia del Natisone.

Che la macchina dei soccorsi non abbia funzionato a dovere pare ormai fuor di dubbio, ma non sembra accettabile scaricare tutte le colpe sul personale delle sale operative dei Vigili del fuoco e della Sores, senza prestare la dovuta attenzione al contesto in cui questi operatori sono costretti a lavorare.

Tutti sanno che la fase di allarme del sistema di soccorso lascia molto a desiderare da quando il Nue112 ha sostituito i vecchi numeri di emergenza il 113, 115, 118, che funzionavano bene.

Come noto, la fase dell’allarme, ovvero la gestione della chiamata di soccorso, è spacchettata tra enti diversi, il doppio passaggio di chiamata produce un allungamento dei tempi di gestione dell’emergenza, e già questo di per sé dovrebbe essere inaccettabile. Ma oltre a ritardare, rispetto a prima, la partenza dei mezzi di soccorso, questo modello “organizzativo” crea non di rado momenti di confusione, che possono tradursi in errori e ritardi anche notevoli nell’attività di soccorso.

Che poi ci siano rivalità o incomprensioni tra alcuni enti che si occupano del soccorso è un fatto risaputo e che certo influisce sul clima delle diverse sale operative.

Questa situazione la conoscono tutti, in primis i responsabili politici e amministrativi degli enti che gestiscono le centrali d’allarme, come conoscono i disservizi e ritardi di soccorso che si sono succeduti in questi anni.

E anche adesso non una parola sulle falle di questo sistema, neppure dall’assessore Riccardi cui fanno capo tutte le Centrali operative di Palmanova, Nue 112, Sores, sala della Protezione civile.

Anzi, appresa la notizia dei quattro indagati per la tragedia del Natisone l’assessore si è limitato a commentare che “se qualcuno ha commesso degli errori si assumerà le responsabilità di ciò che ha fatto”.

Ma la responsabilità politica di aver creato e mantenuto questo sistema è esente da colpe?

O pompieri e infermieri ne diventeranno i capri espiatori?

Walter Zalukar Associazione Costituzione 32