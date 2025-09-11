Tragedia del Natisone, le famiglie delle vittime chiedono un maxi-risarcimento

Tre milioni e 714mila euro, questa la cifra complessiva di risarcimento chiesta al ministero dell’Interno ed all’Azienda regionale Fvg i coordinamento per la salute da parte delle famiglie Doros, Cormos e Molnar, ovvero quelle di Bianca, Patrizia e Cristian, i tre ragazzi che persero la vita nel Natisone il 31 maggio 2024 . La richiesta avanzata dalle famiglie delle vittime per danni patrimoniali e non, biologici e morali.