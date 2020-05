Traghetto “Allegra” spaventoso, questo il giudizio in una recensione sulla piattaforma di viaggi più grande del mondo

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"A inizio luglio (2019 ndr) mi sono recato in Sardegna con la mia famiglia sulla tratta Genova-Olbia con la nave GNV ALLEGRA. Appena saliti a bordo la nave era in condizioni spaventose: scarafaggi e altri animaletti sui ponti esterni, bidoni tenuti in posizione da funi, posaceneri vandalizzati con scarabocchi, ruggine ovunque anche in cabina sulle luci, nel lavandino e nelle prese di corrente" (vedi galleria stato Gnv). Un giudizio pesantissimo sullo stato della nave che dovrebbe ospitare gli anziani malati di Covid-19 nel porto di Trieste arriva da un cliente della "Allegra" che era in servizio sulla tratta Genova Olbia. Giudizio espresso in tempi non sospetti e pubblicato sulle recensioni della piattaforma di viaggi Tripadvisor. Il cliente in questione che ha postato anche alcune foto racconta: "parlando poi con i marinai a bordo della nave mi è stato detto che questa era una nave Inglese che non ha mai avuto una grande manutenzione e inoltre mi è stato anche detto che la sala macchine aveva preso fuoco qualche anno fa cose inaudite insomma. Avevo un biglietto anche per il ritorno che però ho immediatamente cancellato appena sceso a terra poiché non penso di aver mai dovuto affrontare un viaggio come questo. Scandalizzato dal servizio assolutamente inadatto e che meriterebbe una ispezione da parte delle autorità competenti vista la situazione igienica a bordo e dagli scarafaggi trovati. Situazione INDECENTE piuttosto cambiate data ma sconsiglio a chiunque di viaggiare su GNV ALLEGRA". Ovviamente il giudizio di un cliente arrabbiato ma suonare come campanello d'allarme certamente sì, non può essere preso per oro colato ma se fosse tutto ancora come narrato dal cliente? Rinchiudere anziani in nave lazzaretto inadeguata e certamente non nata per mantenere le persone in cabina se non per una notte è una bella idea? La risposta crediamo sia ovvia e speriamo che la Regione Fvg venga a più miti consigli e trovi soluzioni più dignitose. Ma purtroppo pare non sia così dato che secondo l'Ansa la nave dovrebbe approdare a Trieste la prossima settimana. Scrive l'agenzia di stampa "Qualcuno avrà sospettato che fosse sì una nave, ma 'fantasma'. Invece la Gnv Allegra, attesa da oltre una settimana a Trieste per ospitare gli anziani positivi al Covid-19, esiste davvero. E oggi, scriveva ieri l'Ansa, l'emittente locale Tele4 ha trasmesso un lungo filmato dall'interno della nave stessa, che per il momento è ancora attraccata nel porto di Napoli. L'operatore si è spinto anche nelle cabine che sono spaziose, dotate di bagno, tv, aria condizionata e già con letto da ospedale. Costruita nel 1987 in Finlandia, dopo vari passaggi la nave è stata acquistata dalla Msc e destinata alla tratta Olbia-Genova". Insomma la sensazione che la Allegra sia una carretta è forte come è forte il dubbio che la cifra del noleggio sia sproporzionata per una motonave che difficilmente darebbe, soprattutto in questo anno orribile per il turismo, reddito alla compagnia di navigazione.