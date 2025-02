Transizione digitale nella pubblica amministrazione se ne parlerà sabato al Caffè Caucigh,

“La transizione digitale e soprattutto quella della pubblica amministrazione è una sfida imprescindibile, ma non può avvenire a discapito della privacy e della sicurezza dei cittadini. Il rispetto dei dati personali è una questione di democrazia: non possiamo accettare che l’innovazione tecnologica sia guidata solo da logiche di mercato, senza una tutela adeguata dei diritti digitali.”

“Per questo motivo, sono stato invitato a presentare in un incontro pubblico la proposta di legge regionale da noi presentata che punta a garantire trasparenza, software aperto e libero, ponendo al centro l’interesse collettivo. Credo fermamente che il digitale debba essere uno strumento per rafforzare la partecipazione e l’inclusione, evitando il rischio di nuove disuguaglianze o pericolose concentrazioni di potere nelle mani di pochi attori privati.”

“Di questi temi parlerò insieme a Luca Peresson e Giorgio Jannis, esperti di innovazione e cultura digitale, all’incontro dal titolo “Dati, non presi” che si terrà sabato 15 febbraio alle ore 17 presso il Caffè Caucigh, in Via Gemona 36 a Udine. Sarà un’occasione per discutere di open source, protezione dei dati e sovranità digitale, in un momento storico in cui questi argomenti sono più attuali che mai.” Così è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.