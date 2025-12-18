Transizione energetica. Liguori (Patto–Civica) “Sviluppo e ascolto delle comunità possono procedere insieme. Dalla Regione segnale incoraggiante”.

La Giunta regionale ha accolto l’ordine del giorno presentato da Simona Liguori, prima firmataria, concernente il rafforzamento della partecipazione dei cittadini e della trasparenza nei procedimenti che riguardano ad esempio la realizzazione di impianti per il biometano, per l’energia eolica e, più in generale, per lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Friuli Venezia Giulia.

Il testo nasce dal crescente interesse e dalle preoccupazioni espresse in questi mesi dalle Comunità di diversi territori della regione, che chiedono informazione e partecipazione nei processi decisionali che coinvolgono i luoghi della loro vita.

L’ordine del giorno impegna la Regione a valorizzare gli strumenti partecipativi previsti dalla normativa, a implementare la fruibilità dei monitoraggi ambientali e sanitari svolti da ARPA e da Aziende sanitarie e a mantenere un confronto costante con il Governo nazionale per assicurare la massima tutela dei territori e delle comunità coinvolte.

“Siamo soddisfatti dell’accoglimento del nostro ordine del giorno da parte della Giunta e in particolare dall’Assessore Soccimarro – dichiara Simona Liguori – perché si riconosce che la transizione energetica non può essere calata dall’alto, ma va costruita insieme alle comunità. Nelle ultime settimane molti cittadini hanno portato ad esempio su tutela della salute, dell’identità dei paesaggi, numerosi contributi seri, analisi puntuali, richieste legittime: questo patrimonio non va ignorato, ma valorizzato come parte del processo decisionale. L’accoglimento di questo ordine del giorno rappresenta un segnale incoraggiante dal quale dobbiamo partire.

“Condivisione e partecipazione – aggiunge Liguori – non rallentano la transizione, ma la rendono più solida e condivisa. È così che si costruisce fiducia e si governa un cambiamento complesso e necessario. La Regione ha ora l’occasione di dimostrare che sviluppo e ascolto possono procedere insieme.”