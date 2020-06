Trasporti: Fvg talmente autonomo da restare isolato

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La cosiddetta ripartenza non azzera tutto, anzi, mette in evidenza in maniera più stridente criticità del passato che nel presente diventano perfino più evidenti. Così è per il sistema dei trasporti. Già in passato il Friuli pativa un certo “isolamento” nei trasporti e oggi i collegamenti fra Fvg e il sistema economico italiano ancora non sono ripartite. Parliao ovvimante del trasporto su ferro o aereo. Insomma per andare a Roma o a Milano l'unica soluzione è l'automobile. Basti pensare che dall'areoporto regionale Alitalia non è ancora attiva e la ripartenza del “Trieste Airport” è tutta nelle mani di Ryanair e Volotea con voli marginali, il primo volo, il 19, è per Napoli poi Catania, Cagliari e forse Lametia Terme, ma Roma resta una chimera e quando ripristinato verrà probabilmente ridimensionato finendo nella mannaia dei tagli. Se in area non si vola non è che su rotaia le cose vadano meglio, nessun collegamento diretto e veloce per Milano da Udine; uno solo da Trieste, ma alle 17 e praticamente inutile per gli imprenditori, che per utilizzarlo dovrebbero pernottare nella città lombarda con aumento di costi e soprattutto spreco di tempo mentre in auto ovviamente si può tornare in giornata. Per la capitale esiste una Freccia da Udine, ma nulla da Trieste che si deve accontentare dell'Intercity delle 7,20 e ci mette oltre 8 ore.

Fa specie vedere come dal mondo politico la protesta si levi unanime ma piuttosto ipocrita perchè in realtà il covid è innocente la causa viene da lontano, nell'incapace dei vari governi regionali di affrontare con efficacia il problema. Oggi si raccoglie quello che si è seminato e in questo settore come in altro si vedono tutti i limiti di una concezione dell'autonomia sulla quale molto si dovrebbe discutere.