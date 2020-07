Trasporto pubblico locale: Pd Fvg, incredibile Regione che non paga sue aziende di trasporto

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"E' inaccettabile che la Regione non paghi quanto dovuto alle proprie società di trasporto già detenute dalle Amministrazioni comunali, come l'Atap nel Pordenonese. L’Atap è una società che ha sempre garantito livelli elevati di servizio, brillanti risultati economici e per molto tempo anche avvedute capacità imprenditoriali: è davvero incredibile che sia costretta a procedere con Decreto ingiuntivo per farsi pagare dalla propria Regione. Lo stesso vale per le analoghe situazioni che riguarderebbero anche altre due società del trasporto pubblico regionale. La Regione chiarisca, spieghi e provveda". Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, a proposito di una possibile azione legale di Atap Spa, società che gestisce i servizi di trasporto pubblico nel Pordenonese, contro la Regione Fvg, la quale non avrebbe riconosciuto ad Atap i trasferimenti dovuti e riferiti ancora gli anni 2012/13 e 14.

Precisando che "per quanto attiene il versante giudiziario, le vicende ATAP saranno oggetto delle verifiche della magistratura e degli avvocati, attendiamo senza pregiudizi e senza coperture che si faccia piena luce sui fatti e sulle eventuali responsabilità dirette o indirette", Liva ricorda che "il presidente Fedriga ha ereditato una Regione classificata con un 'rating' che poneva il Fvg ai vertici delle Regioni italiane per solidità finanziaria e patrimoniale. Crediamo sia ancora così e che i problemi connessi al Covid non possano riguardare somme dovute ad annualità precedenti ma che si riflettono negativamente sui Bilanci relativi al 2019".

"In particolare nel Tpl l'amministrazione di centrosinistra - aggiunge Liva - ha dato una prova di efficienza e autonomia, che hanno portato dopo un difficile confronto con società di rango internazionale, alla costituzione del consorzio TPL FVG, che ha fatto rimanere sul territorio competenze e prerogative".