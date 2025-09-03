Tre anni di Spazio35!  Due appuntamenti per festeggiare i tre anni dello spazio di Via Percoto 6 a Udine

Martedì 9 settembre 2025, a partire dalle ore 18.30, Spazio35 (sede dell’Associazione Constraint ETS in via Percoto 6 a Udine) festeggia il suo terzo anniversario di attività, come di consueto, aprendo le porte alla cittadinanza.

L’evento sarà l’occasione per celebrare tre anni di collaborazioni, di relazioni, di attività realizzate con residenti di ogni età, genere e provenienza, ma anche per presentare ufficialmente al pubblico di Udine il progetto Dujak: studio etno-fotografico sul multiculturalismo di confine in Friuli Venezia Giulia realizzato dal fotografo Davide Degano e organizzato da Constraint ETS di cui verrà inaugurata l’esposizione Dolina al Museo Etnografico di Malborghetto il 13.09.2025.

La serata proseguirà con un dj set di Maurizio Zilli, ed un buffet grazie al sostegno ed alla costante collaborazione di Tommy Bar. Collaborazioni che sono costanti nell’attività di Associazione Constraint ETS-Spazio35 e che vedono in Peccol Vini e Tipografia Marioni dei riferimenti costanti fin dall’apertura nel 2022.

13 settembre 2025 – Museo Etnografico di Malborghetto

Sabato 13 settembre 2025, alle ore 17.00, presso il Museo Etnografico di Malborghetto si terrà l’inaugurazione della esposizione fotografica Dolina di Davide Degano, parte conclusiva del progetto Dujak: studio etno-fotografico sul multiculturalismo di confine in Friuli Venezia Giulia. L’esposizione, frutto di un lungo lavoro di ricerca sul campo e in archivio, racconta la complessità multiculturale della Val Canale e della Val Resia, territori di confine caratterizzati dall’incontro delle comunità italiane, slovene e tedesche. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 26 ottobre 2025.

Il progetto Dujak

Dujak è la prosecuzione di Sclavanie, progetto di ricerca etnografica e fotografica avviato da Davide Degano nel 2019 e già premiato ed esposto in contesti nazionali e internazionali (tra cui Belfast Photo Festival 2022, Photo Vogue Festival 2020, Museo Friulano di Fotografia 2023-2024, Lab27 Treviso 2022, Galleria Studio Faganel Gorizia 2022, Museum Slovenian Culture 2021-2022, KABK Olanda 2020, Palazzo della Regione FVG Trieste 2019).

Il nuovo percorso si concentra sulla Val Canale e sulla Val Resia, territori quadrilingui (italiano, friulano, sloveno, tedesco) in cui le comunità locali hanno conservato nei secoli tracce tangibili di una memoria stratificata. Attraverso fotografie, interviste e materiali audiovisivi, il progetto intende rendere visibile ciò che per definizione è immateriale: identità, usi, lingue e patrimoni culturali condivisi.

Il progetto è organizzato da Associazione Constraint ETS-Spazio35 in partnership con con la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale – Museo Etnografico Palazzo Veneziano di Malborghetto, Camera Austria di Graz e Kulturni Center Lojze Bratuž di Gorizia.

Dujak è reso possibile grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e al sostegno della Tipografia Marioni tramite Art Bonus Regione FVG.