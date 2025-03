Tre giorni dedicati alla sicurezza stradale organizzati da ACI, Automobile Club Gorizia e dalla Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”

Dall’11 al 13 marzo i Formatori della struttura specializzata ACI Ready2Go hanno affrontato il tema della sicurezza stradale con la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”. Questo evento rientra nell’ambito del progetto GO4Safety FVG per la promozione alla cultura della sicurezza stradale che Automobile Club Gorizia porta avanti per conto della Regione FVG. Due i cicli quotidiani di formazione del progetto a Gorizia presso la “Caserma Montesanto”, sede del Reparto Comando e Supporti Tattici “Cavalleggeri di Treviso” (28°), 2 ore di teoria e 3 ore di pratica negli spazi messi a disposizione in caserma, interessati circa 150 militari della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”. Nel corso della parte teorica sono stati affrontati i concetti fondamentali della Guida in Sicurezza utili a prevenire un incidente stradale: a partire dal rispetto dei limiti di velocità, della sicurezza attiva e passiva, fino ad arrivare alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante. La parte pratica, invece, è iniziata illustrando, per poi affrontare, lo slalom dinamico utile a comprendere le cause effetto del sotto e sovrasterzo, l’utilizzo del dispositivo Abs ed alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell’ostacolo.

Sulla base degli ultimi dati sugli incidenti stradali ACI – Istat nella Provincia di Gorizia nel 2023 con 138.430 veicoli circolanti, una popolazione di 121.275 abitanti, si sono verificati 414 incidenti, con 9 morti e 557 feriti, l’anno precedente, rispettivamente, 438; 4 e 522. Nel Comune di Gorizia, nel 2023, si sono verificati 89 incidenti con 111 feriti, nel 2022 rispettivamente: 90 incidenti, 1 morto e 106 feriti.

“Ringrazio sentitamente, anche a nome del Generale Comandante della Brigata, attualmente impiegata in Libano, l’ACI e gli istruttori di READY2GO per la bella sinergia instaurata di queste tre giornate – ha dichiarato il Col. Diego Cicuto, Comandante del Distaccamento. Il nostro personale, già altamente specializzato ed esperto nella conduzione di tutti i veicoli in dotazione, ha apprezzato quest’ulteriore momento informativo, perché il concetto di sicurezza stradale, pur essendo alla base del nostro quotidiano operare, per la sua importanza va sempre evidenziato cogliendo ogni possibile occasione”.

“Esprimo il mio apprezzamento per l’iniziativa promossa da ACI-Gorizia in collaborazione con la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” che risponde all’esigenza di riflettere sul tema della sicurezza stradale che rimane di fondamentale importanza per la nostra società – ha aggiunto S.E. Ester Fedullo, Prefetto di Gorizia. Per contrastare l’incidentalità stradale occorre un approccio integrato che coinvolga istituzioni e cittadini e che si avvalga di programmi di educazione e sensibilizzazione sui rischi della guida in violazione delle regole oltre che di incisivi controlli da parte delle Forze di polizia e di interventi tesi al miglioramento delle infrastrutture

Solo con l’impegno collettivo possiamo garantire una circolazione sulle strade più sicura nella consapevolezza che sicurezza stradale e legalità sono strettamente correlate e che il contrasto all’incidentalità è una responsabilità di tutti noi”.

“È fondamentale che tutti gli automobilisti sappiano affrontare correttamente le insidie che possono capitare ogni giorno al volante della propria auto – ha dichiarato Cristina Pagliara, presidente AC Gorizia. Lo scopo di questa iniziativa insieme all’Esercito è di lanciare un messaggio sulla sicurezza stradale attraverso una specifica preparazione che possa essere di aiuto e sostegno ogni giorno, non solo nel delicato lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio, ma anche per salvaguardare la propria incolumità. I nostri militari della prestigiosa Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, grande orgoglio dell’Esercito Italiano, sono, poi, impegnati nell’ambito di numerose operazioni multinazionali a supporto della pace e della sicurezza internazionale, e, spesso, sono costretti a percorrere molti chilometri alla guida dei loro mezzi dovendo fare fronte, anche, a condizioni atmosferiche avverse. L’addestramento specifico che hanno ricevuto, assieme all’attività svolta in questi giorni, consente loro di avere una formazione specializzata per gestire in sicurezza il controllo del veicolo in tutte le diverse situazioni”.

Un’attività, quella tra ACI e Esercito, che sinora ha consentito di formare ed informare oltre 1.400 militari sui principali rischi della strada e una maggiore consapevolezza delle pratiche corrette alla guida. L’appuntamento di Gorizia rappresenta il settimo progetto per le Forze Armate realizzato dall’Automobile Club d’Italia dopo quelli di Salerno, Rivoli, Lainate (MI), L’Aquila, Fossano (CN) e Sassari.