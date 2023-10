Trenta eccellenze di Confcommercio Udine verranno premiate lunedì

Trenta aziende simbolo dell’eccellenza del terziario. Trenta aziende che raccontano una parte importante della storia del commercio, del turismo e dei servizi in provincia di Udine. Coprendo i siti Unesco, il capoluogo, la montagna, il comprensorio marittimo/lagunare, tutto il resto del territorio. Confcommercio Udine rende note le eccellenze storiche emerse sulla base di precisi criteri indicati nel bando di selezione dello scorso luglio. Si tratta di Acer di Udine, Alle Griglie di Latisana, Arteni di Tavagnacco, Bortolin Gioielli di Udine, C.D.A. Cattelan di Talmassons, Caselli Group di San Giovanni al Natisone, Cooperativo di Consumo di Premariacco, Cumini Casa di Gemona, Polleria Romeo di Codroipo, Galleria d’Arte Marchetti di Udine, Grand Hotel Gortani di Arta Terme, Hotel là di Moret di Udine, La Boutique della Frutta di Udine, Hotel Patriarchi di Aquileia, Grande Albergo Marin di Lignano Sabbiadoro, Molino Milocco di Fiumicello Villa Vicentina, Mira Mode di Tricesimo, Al Monastero di Cividale del Friuli, Panificio Vinicio Petris di Moggio Udinese, Da Pozzo Casa di Tolmezzo, Ristorante Willy di Lignano Sabbiadoro, Dok Dall’Ava di San Daniele del Friuli, Albergo Al Sole di Forni Avoltri, Vitello d’Oro di Udine, Sincerotto di Buttrio, Profumeria Formentini di Latisana, Osteria Alle Volte di Udine, Stilmoda di Lignano Sabbiadoro, Reporter’s di Tarvisio, Zagolin di Udine.

A ciascuno verrà consegnata una targa in occasione dell’evento, già sold out, “Eccellenze storiche di Confcommercio Udine”, in programma lunedì 30 ottobre a partire dalle 17 nella chiesa di San Francesco. Il clou della giornata sarà la proiezione di un cine racconto di una quarantina di minuti che vedrà protagonisti queste aziende nel ruolo di testimoni delle trasformazioni e dei caratteri più profondi di un’identità nel fare impresa.

La cerimonia di premiazione inizierà con i saluti del sindaco di Udine Carlo Alberto Felice De Toni. Quindi, gli interventi del presidente di Confcommercio e della Camera di Commercio Pn-Ud Giovanni Da Pozzo e del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Dopo la consegna delle targhe, saliranno sul palco per il gran finale Francesca Bardelli Nonino, responsabile comunicazione web Nonino e influencer della grappa, e Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia.