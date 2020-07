Trenta eventi estivi per Palmanova Live&Cinema Dal 7 luglio al 20 settembre: musica, cinema, teatro, spettacoli e letteratura

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Saranno trenta gli eventi che accompagneranno l’estate palmarina. È stato presentato oggi Palmanova Live&Cinema, il calendario delle manifestazioni estive previste dal 7 luglio al 20 settembre 2020.

Oltre al cinema all’aperto, che quest’anno vedrà aumentare gli appuntamenti dai sei tradizionali a otto, ci saranno i sette grandi concerti in Piazza (realizzati in collaborazione con Azalea), eventi musicali e teatrali, manifestazioni a carattere storico rievocativo ma anche, novità di quest’anno, Il giovedì dei libri, con i suoi tre appuntamenti di luglio, e PF4M Palmanova Fridays For Music.

Il Sindaco Francesco Martines: “Quest’anno, più che mai, siamo riusciti ad organizzare una ricca estate di appuntamenti a Palmanova. Nonostante le limitazioni dettate dalle regole di distanziamento sociale, ci siamo molto impegnati per vivacizzare questi mesi, regalando alla città una variegata serie di appuntamenti, per tutti i gusti, animando le serate e proponendo una ricca offerta culturale e di interattenimento per coloro che vorranno venire a visitare la città”.

“Organizzare così tanti eventi, in questo periodo, non è stato per nulla facile e ha richiesto un grande sforzo organizzativo. Per questo siamo orgogliosi di poter presentare un calendario di eventi così ricco e variegato”, aggiunge Adriana Danielis, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Palmanova.

Sarà garantito il rispetto delle linee guida nazionali e regionali in materia di prevenzione del contagio previste per le varie tipologie di eventi. Gli eventi a spazio delimitato prevedono una capienza massima di posti a disposizione. L’accesso del pubblico è consentito fino ad esaurimento degli stessi.

Il cinema all’aperto prenderà il via il 7 luglio, nel Cortile della Biblioteca Civica “A.Muradore”, con L’ufficiale e la spia, il 14 luglio in Borgo Stazione il film Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni, il 21 luglio a Jalmicco il film d’animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia, il 28 luglio alla Biblioteca Civica il film Hammamet che racconta gli ultimi anni di Bettino Craxi, il 4 agosto a Sottoselva, Checco Zalone con Tolo Tolo, l’11 agosto a Jalmicco, I Vitelloni, a 100 anni dalla nascita di due giganti del cinema, Alberto Sordi e Federico Fellini, il 18 agosto alla Biblioteca Civica Jo Jo Rabbit e, infine, il 25 agosto sempre nel Cortile della Biblioteca Civica, il secondo appuntamento dedicato ai maestri del cinema con la proiezione del film Amarcord.

“Da quest’anno una novità per i giovedì di luglio. Dedicheremo tre serate alla presentazione di alcune interessanti pubblicazioni, grazie alla rassegna Il giovedì dei libri. Si parte il 9 luglio con Crimini a Nord-Est di Luana De Francisco e Ugo Dinello, poi un viaggio, assieme ai rispettivi autori Jelinčič, Medeossi e Covaz, alla scoperta degli angoli nascosti, le storie dimenticate e i fantasmi di tre città del Friuli Venezia Giulia, Udine, Gorizia e Trieste e infine Paolo Mosanghini ci presenterà la sua nuova opera letteraria Tre vedove (quasi) inconsolabili. Le scorribande di Teresa, Bianca e Maria. Appuntamenti che sapranno interessare, divertire e stupire il pubblico”, conclude Adriana Danielis.

Ulteriore novità 2020, sarà PF4M Palmanova Fridays For Music. “Visto il grandissimo successo della Festa della Musica che solo pochi giorni fa ha riempito e vivacizzato i locali cittadini per un giorno intero, portando la musica tra le vie e i borghi della città, abbiamo deciso di replicarne la formula organizzando, assieme al Forum Giovani comunale, all’Accademia Musicale Città di Palmanova e ai bar cittadini, le serate del 10, 17 e 24 luglio, tre venerdì dalle 18.30 alle 23, durante i quali diversi musicisti e gruppi, di cui gran parte under 35, suoneranno ininterottamente tra Piazza, Borghi e Contrade, nei pressi di bar cittadini, accompagnando l’ora dell’aperitivo e la serata”, conclude Thomas Trino, assessore con delega alle attività commerciali e giovanili.