Trieste: Carlo Lucarelli ospite di Mondofuturo domani 15 aprile alle ore 14 sul canale Youtube del Festival della fantascienza

Giovedì 15 aprile alle 14 sarà lo scrittore, autore e conduttore televisivo e sceneggiatore di serie tv Carlo Lucarelli l'ospite del nuovo appuntamento di MONDOFUTURO: il ciclo di incontri che dai canali social del Trieste Science+Fiction Festival ci porta dentro e fuori gli schermi, nei laboratori di ricerca, tra le pagine di libri e fumetti, e sui set cinematografici per interrogarci su questo inedito presente e sul futuro, nostro e del pianeta.

Con Carlo Lucarelli compiremo un viaggio dietro le quinte del lato più oscuro della narrazione, tra passato, presente e ovviamente futuro. Attraverso i suoi personaggi più celebri - dal commissario De Luca all’ispettore Coliandro fino ad arrivare a Cagliostro de La Porta Rossa - proveremo a scoprire come la fiction ci aiuti a comprendere meglio il mondo che ci circonda.

Giovedì 15 aprile alle 14 sul canale YouTube del Festival della fantascienza di Trieste, Carlo Lucarelli dialogherà con la giornalista Elisa Grando anche del suo ultimo libro L’inverno più nero (Einaudi) che ci proietta con il suo storico commissario De Luca nella Bologna del 1944, di come le tecnologie digitali stiano cambiando la criminologia, e di nuovi “lupi”, in riferimento alla sua ultima trasmissione Sky In compagnia del lupo e...

... e se volete sapere se e quando inizieranno le riprese della terza stagione di La porta rossa a Trieste sintonizzatevi su MONDOFUTURO:

https://www.youtube.com/watch?v=CiHPfiB8L_k

https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction