Trieste quali cure ai tempi del Covid?

Spiace sentir rivolgere accuse di irresponsabilità ai cittadini per spiegare l’andamento del contagio. In un’epidemia conta il comportamento delle persone, ma conta anche l’efficienza della sanità, e questa a Trieste sembra in grande sofferenza. ad affermarlo è Walter Zalukar Consigliere Regionale FVG del Gruppo Misto. Le USCA - Unità speciali di continuità assistenziale - spiega Zalukar, sono sottodimensionate e risentono dei deficit organizzativi dell’Azienda sanitaria. Dipartimento di prevenzione, distretti, ospedale sembrano muoversi a compartimenti stagni. Lo stato in cui versa il fronte tamponi è a dir poco drammatico, ci sono decine, forse centinaia di persone che cercano una risposta che non arriva o arriva in grande ritardo. Che senso ha fare tanti tamponi se poi il referto ci mette giorni ad arrivare? Nelle Case di riposo preoccupa la forzata convivenza di ospiti Covid positivi dopo che l’ASUGI ha comunicato di non essere più in grado di spostarli tempestivamente. Eppure non sono numeri enormi, un mese fa avevamo preavvertito che sarebbero serviti almeno 200 - 300 posti, le soluzioni c’erano ed erano a portata di mano. Ora c’è il rischio di una diffusione esplosiva nelle case di riposo se non si provvederà in tempo. Questa è un’urgenza assoluta, ci si rende conto? E poi gli ospedali, l’assurda commistione di pazienti Covid e no Covid sia a Cattinara che al Maggiore aumenta a dismisura il rischio di contagio in ambedue i presidi ospedalieri di Trieste. Intanto chi ha altre malattie anche più gravi stenta ad avere risposte certe e in tempi ragionevoli, qualsiasi cosa abbia se non ha il Covid rischia di non esistere più agli occhi del mondo sanitario. E su tutto incombe lo spettro dell’incomunicabilità, giacché non v’è certezza che i numeri dedicati al covid rispondano Eppure i telefoni si sono moltiplicati come i funghi d’autunno: un numero verde per guardia medica e USCA, un numero di Televita per i tamponi, un numero di protezione civile per altre informazioni Covid, il 112. Scoordinati tra loro aggiungono confusione a confusione. E continua a mancare una vera cabina di regia operativa h24, mancano procedure e protocolli, mancano sufficienti comunicazioni, gli stessi operatori sanitari sono lasciati soli ad arrangiarsi. Curare a casa, proteggere le residenze per anziani, preservare gli ospedali, rispondere a chi chiede aiuto sono precetti fondamentali per affrontare l’epidemia. In questo senso va rivista, e subito, la pianificazione di ASUGI.