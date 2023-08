Trieste raccolte 1.675 firme pro pineta di Cattinara. Si potrà firmare ancora fino al 2 settembre

Continua con successo la raccolta firme pro pineta di Cattinara, fatta nel gennaio 2022 dagli alunni della scuola media slovena di Cattinara, da alcune loro insegnanti e da altre della vicina scuola elementare slovena e ripresa due settimane fa dal Coordinamento Salviamo il Burlo e la pineta di Cattinara. Siamo a 1.675 firme, tra le circa 600 raccolte allora e quelle raccolte tra venerdì 11 e giovedì 24 agosto in via delle Torri dai militanti o altrove da volenterosi. La cittadinanza sta dimostrando interesse e condivisione.

La raccolta proseguirà venerdì 25 e sabato 26 agosto nonché, meteo permettendo, da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre sempre in via delle Torri, lato chiesa di Sant’Antonio nuovo, dove continueranno anche ad essere esposti striscioni e distribuiti volantini. Poi si vedrà.

La breve petizione vuole salvare la pineta e gli altri alberi di Cattinara (quasi 400 in tutto) che verrebbero estirpati per lasciare spazio alla nuova sede principale dell’ospedale materno-infantile “Burlo Garofolo” con autosilo sotterraneo, due strade laterali e rotatoria d’accesso.

Consegneremo copia delle firme alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all’ASUGI, all’IRCCS Burlo Garofolo, al Comune di Trieste e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio del FVG.

Nella petizione originale ci sono i riquadri per inserire: nome e cognome; luogo e data di nascita; documento; firma. Ma con i nuovi firmatari il Coordinamento sta aggiungendo anche la cittadinanza e l’indirizzo completo, per ottemperare interamente a quanto richiesto sia dall’art. 134 del Regolamento del Consiglio regionale sia dall’art. 73 del Regolamento del Consiglio comunale, evitando che Regione e Comune possano cassare qualche sottoscrizione per motivi formalistici. Chi volesse stamparsi i moduli e raccogliere le firme autonomamente potrà poi consegnarli al Coordinamento in via delle Torri o previo appuntamento scrivendo a pineta.burlo@gmail.com.

Intanto anche Azione e Fronte della Primavera triestina hanno aderito al Coordinamento Salviamo il Burlo e la pineta di Cattinara, che ora risulta composto da: Comitato spontaneo per la Pineta di Cattinara, Coordinamento No Green Pass e Oltre, Alister, Circolo VerdeAzzurro di Legambiente Trieste, Comitato Difesa Sanità Triestina, Associazione Costituzione 32, Comitato di quartiere di Altura (associazioni); Movimento 5 Stelle, Adesso Trieste, Rifondazione Comunista, Insieme liberi, Partito Animalista Italiano, Open Sinistra FVG, Federazione del TLT, Partito Comunista Italiano, Azione, Fronte della Primavera triestina (soggetti politici), nonché da singole persone. E rimane aperto a ulteriori adesioni sia collettive sia individuali.