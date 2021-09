Trieste: Rosato (IV), “candidato sindaco no vax ha superato il limite”

“Quando sarò sindaco i carabinieri seguiranno i miei ordini". Un folle che si candida a sindaco a Trieste cosi si è rivolto alle forze di polizia che sono intervenute per far rispettare le leggi”. Così il vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un post su Facebook. “Auguri di pronta guarigione ai due carabinieri rimasti feriti nella colluttazione con gli esponenti no vax. Ci possono, è normale, essere idee diverse su vaccini o greenpass. Il limite invalicabile però è la violenza, limite che in questi giorni abbiamo purtroppo visto troppe volte varcare”