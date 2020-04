Troppi medici e infermieri colpiti dal virus in FVG. Interrogazione alla Giunta regionale

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Gli operatori sanitari del FVG sono tra i più colpiti dal Covid-19 tra le regioni del nord, ma non sembra che siano state prese adeguate misure per affrontare questo problema, che è rilevantissimo nella lotta contro l’epidemia. a parlare e Walter Zalukar Consigliere del Gruppo Misto che anche perchè medico è particolarmente sensibile alle tematiche relative alla salute ed è diventato una vera spina nel fianco per l'assessore alla salute Riccardi. "Ho ritenuto quindi doveroso fare un’interrogazione alla Giunta regionale, spiega Zalukar, per conoscere se e quali protocolli di prevenzione sono stati adottati e se non ritenga necessaria la comunicazione giornaliera del numero esatto di operatori sanitari contagiati dal virus e distinti per profilo professionale e per area di appartenenza. Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Trieste aveva già chiesto al Direttore Generale di ASUGI di “conoscere il numero dei medici dell’area giuliano-isontini ad oggi risultati contagiati da Covid-19”, visto che la Regione non ha mai comunicato questi dati, nonostante le dichiarazioni di trasparenza, e bisogna andare sul sito dell’Istituto Superiore della Sanità per conoscere questi numeri. Dall’ultimo rapporto di questo Istituto del 30 marzo risulta che il numero di operatori infettati dal virus nella nostra regione è di 190 su un totale di 1353 persone contagiate, pari al 14.04%. Ciò significa che per numero percentuale di operatori sanitari infetti rispetto al totale dei contagiati il FVG detiene insieme alla Lombardia un record negativo tra le regioni del nord, laddove ad esempio il Veneto presenta il 4.45% dei sanitari colpiti, l’Emilia Romagna il 7.22%, la Liguria il 6.22. Come noto la prevenzione dal contagio dei sanitari assume rilevanza prioritaria nelle lotta all’epidemia, per cui è importante conoscere del numero di medici e infermieri colpiti, e in che territori, e da qui partire per adottare misure più incisive a protezione di chi ogni giorno lavora sul campo con sacrificio e rischiando la propria salute".

INT sanitari infettati 02_04_20 MA