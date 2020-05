Troppi obblighi assurdi per bambini e adolescenti. Parchi gioco chiusi bambini imbavagliati dalle mascherine. Perché?

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Bambini e ragazzi sono a bassissimo rischio Covid-19, di solito, non si infettano e quando si infettano quasi mai si ammalano (audizione del Prof. Remuzzi, Direttore del Mario Negri IRCCS, dd 5 maggio 2020 alla 12ᵃ Commissione, Igiene e Sanità, del Senato). A dirlo è il consigliere regionale Walter Zalukar. Secondo l’ E.C.D.C. ( https://www.ecdc.europa.eu/.../questions-answersEuropean Centre for Disease Prevention and Control) i bambini rappresentano una percentuale molto bassa dei casi di COVID-19 segnalati, con circa l’1% di tutti i casi per i soggetti di età inferiore a 10 anni e il 4% per quelli di età compresa tra 10 e 19 anni. Non è neppure dimostrato che i bambini possano essere fonte di infezione per gli adulti. La vita sociale bambini e adolescenti è stata completamente sconvolta dal lockdown esponendo la fragilità emotiva e cognitiva tipica dell’età dello sviluppo. Lo dice una delle più prestigiose riviste scientifiche del mondo: Lee J Mental health effects of school closures during COVID-19. Lancet 2020. Vogliamo continuare a permettere che regole irragionevoli e quindi inutilmente vessatorie possano compromettere lo sviluppo e il futuro dei nostri figli?