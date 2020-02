Truffe alle assicurazioni con il metodo delle false residenze. I carabinieri di Cervignano smascherano una organizzazione malavitosa e 128 “clienti” furbi

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Avevano trovato un modo originale per calmierare il costo della propri polizza auto, peccato che si trata di una pratica decisamente illegale. Così 128 persone dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sostituzione di persona, truffa in danno dello Stato, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati ed esercizio abusivo della professione di assicuratore. Questo ennesimo caso di truffa alle assicurazioni è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Cervignano del Friuli nel corso di una lunga e complessa attività d’indagine durata due anni e coordinata dal Dr. Andrea Gondolo, Sostituto Procuratore della Repubblica di Udine. L'indagine aveva preso avvio a seguito di una segnalazione fatta dall’Agenzia “Sara Assicurazioni” di Palmanova nel 2017. I militari hanno individuato il modus operandi dell'organizzazione malavitosa e deferito in stato di libertà le 128 persone residenti nelle province di Napoli e Caserta che ora dovranno dovranno rispondere della sfilza di reati penali.

L’attività illecita era messa in atto da un’organizzazione costituita da 12 persone, 4 delle quali abilitate alla professione di broker assicurativo e 8 svolgenti la predetta professione senza alcun titolo. L'organizzazione era attiva nel napoletano ed era finalizzata alla stipula di contratti assicurativi fraudolenti per la responsabilità civile dei veicoli a motore favorendo i propri clienti, anch’essi poi chiamati a rispondere per correità dato che non potevano non sapere che gli “sconti” non erano certo frutto di pratiche lecite.

Il sodalizio criminale agiva falsificando certificati di stati di famiglia, carte di circolazione, ricevute sostitutive di documenti di circolazione e documenti d’identità, ai fini di far risultare il veicolo da assicurare di proprietà di ignare persone residenti in varie località del nord Italia titolari di classe di merito “1” (la più bassa), oppure far figurare i reali proprietari dei mezzi quali conviventi con persone titolari di classe di merito “1”, beneficiando così della legge 40/07 (cosiddetto decreto “Bersani”), in tal modo ottenendo premi di polizza a costi contenuti e al di fuori di ogni logica di mercato, frodando le compagnie di assicurazione per complessivi 155.000 euro e di conseguenza lo Stato italiano per conseguente mancato versamento I.V.A. calcolato in € 25.000 circa nonché il S.S.N. per € 16.500 circa.

I malfattori, fingendosi proprietari di veicoli da assicurare, contattavano telefonicamente delle piccole aziende di assicurazioni dislocate nelle varie regioni dell’Italia settentrionale fornendo i propri falsi dati e chiedendo un preventivo che poi accettavano senza esitazione. Ne seguiva l’invio di documenti falsi via e-mail, un pagamento tramite bonifico e il veicolo era assicurato. Per la stipula di un contratto assicurativo le compagnie determinano le tariffe basandosi su due criteri: quella della provincia di residenza del proprietario, provincia abbinata ad un coefficiente di incidentalità, che nelle regioni del sud Italia è alto a fronte di quello delle province del settentrione; quello della classe di merito, ossia al punteggio attribuito, negli anni, al conducente che meno incidenti causa meno paga (la più conveniente è la n. 1). La Classe di merito, secondo il citato decreto “Bersani” del 2007, è trasferibile ai familiari conviventi che abbiano acquistato un veicolo. In tale ipotesi, il vantaggio ottenuto dal raggiro è perpetuo poiché al momento di rinnovare la polizza il cliente mantiene la classe di merito acquisita senza più dover ricorrere a raggiri.

Il costo della polizza ottenuta arrivava ad essere fino al 90% inferiore rispetto alla tariffa cui avrebbero avuto diritto i clienti.

Il guadagno per l’organizzazione, i cui operatori ingaggiavano clienti nei locali pubblici e tramite passaparola, era costituito da un sovrapprezzo che i truffatori chiedevano a titolo di mediazione (da 100 a 500 € per polizza).

Non è la prima volta che questo metodo di autoriduzione vine scoperto nel nostro paese, sono molte le truffe scoperte, altre, pare, vengono risolte direttamente dalle compagnie che per tutelare il proprio buon nome si limitano a bloccare le polizze ed eliminare, nella migliore delle ipotesi, i broker o addirittura le proprie agenzie che si prestano a queste attività fraudolente. In questo caso la "Sara" assicurazione di Palmanova si è comportata in maniera ineccepibile, ma viene da domandarsi se altre agenzie d'assicurazioni friulane si si sono invece distratte.