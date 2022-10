Truffe finanziarie, incontro con il procuratore della Repubblica Raffaele Tito a Pordenone

Il procuratore della Repubblica del Tribunale di Pordenone, Raffaele Tito, sarà il protagonista dell’incontro su “Le truffe finanziarie” organizzato a Pordenone dall’Università di Udine, martedì 25 ottobre, alle 12, nell’auditorium del campus di via Prasecco 3. L’appuntamento rientra nel ciclo “Gli incontri del martedì” organizzato dai corsi di laurea triennale e magistrale in Banca e Finanza della sede pordenonese dell’Ateneo friulano. «Il tema si presenta di grande attualità – spiega il professor Stefano Miani, che modererà l’incontro – anche a causa di alcuni casi giudiziari, Venice prima e “criptovalute” ora, che hanno recentemente interessato il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, producendo notevoli perdite alla clientela che si è “ingenuamente” lasciata ammaliare dalla prospettiva di elevati, e improbabili, rendimenti». Il contributo del noto magistrato, che si è occupato di diversi casi come questi, «potrà sicuramente essere di grande interesse per gli studenti che si stanno specializzando su materie finanziarie – sottolinea Miani – e potrà servire da monito contro “eccessi di creatività finanziaria” a danno dei risparmiatori».