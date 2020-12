Turchia: L’UE quasi alla chetichella proroga il sostegno umanitario ai rifugiati, cioè paga Erdogan perchèse li tenga

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

La Commissione europea ha prorogato fino all'inizio del 2022 due programmi umanitari in Turchia. I programmi aiutano oltre 1,8 milioni di rifugiati a soddisfare le esigenze di base e oltre 700 000 bambini a proseguire gli studi. Questo almeno sulla carta dato che gli standard turchi non sono quasi certamente quelli previsti. "Le esigenze umanitarie dei rifugiati in Turchia persistono e sono ulteriormente aggravate dalla pandemia di coronavirus”, ha ricordato il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. “L'UE è pienamente impegnata a sostenere chi versa in stato di bisogno, come ha fatto negli ultimi anni. Sono lieto che i nostri programmi faro aiutino migliaia di famiglie di rifugiati ad avere un po’ di normalità nel quotidiano. Si tratta di una vera dimostrazione della solidarietà europea".

I programmi prorogati fino all'inizio del 2022 sono la rete di sicurezza sociale di emergenza, che mensilmente fornisce assistenza in denaro a oltre 1,8 milioni di rifugiati affinché possano soddisfare le esigenze di base, e il "Conditional Cash Transfers for Education", il più grande programma umanitario di istruzione finanziato dall'UE, che fornisce sostegno alle famiglie i cui figli frequentano regolarmente la scuola. Il programma aiuta oltre 620 000 bambini rifugiati a proseguire gli studi e ne sosterrà più di 700 000 nel 2021. Speriamo che la realtà sia davvero questa, ma i dubbi persistono.