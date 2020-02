Turismo e prenotazioni, ormai il web la fa da padrone

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Uno dei settori economici dove maggiormente la rivoluzione digitale degli ultimi anni ha avuto impatto maggiore è senza ombra di dubbio quello legato al turismo. Prenotazioni di viaggi e alberghi, ma anche villaggi turistici e perfino appartamenti di privati in affitto hanno approfittato delle potenzialità del web, anche se come tutte le rivoluzioni non tutto è stato positivo perchè ovviamente si sono inseriti nel sistema anche parecchi personaggi senza scrupoli. Ma quello delle "vacanze truffa" in realtà è una piaga presente da sempre nel mercato. Ma ovviamente i fattori positivi superano di gran lunga quelli negativi, basti pensare che un terzo delle imprese turistiche italiane è attrezzato tecnologicamente per fare e-commerce, mentre già 7 turisti su 10 usano il web per prenotare la struttura ricettiva dove soggiornare in Italia. Questa è infatti la fotografia scattata da Unioncamere e diffusa in occasione del BTO - Buy Tourism Online- sulla base del test di autovalutazione della maturità digitale effettuato da 1.200 imprese del turismo attraverso i Punti impresa digitale (PID) delle Camere di commercio e dei dati dell’Osservatorio sull’economia del Turismo del sistema camerale.

Il digitale è una straordinaria leva di competitività per intercettare il crescente flusso di viaggiatori internazionali che nei prossimi dieci anni raggiungerà 1,8 miliardi di persone, come stimato dall’Organizzazione mondiale del turismo.

L’assessment effettuato online dagli imprenditori turistici attraverso la piattaforma dei Pid, spiega Unioncamere, restituisce un quadro variegato del livello di maturità digitale delle imprese del settore: il 14% è Esordiente, perché ancorato a una gestione tradizionale dell’informazione e dei processi; il 56% è Apprendista con un livello basico di utilizzo degli strumenti digitali; il 23% è Specialista avendo informatizzato una buona parte dei processi; il 5% è Esperto applica cioè con successo i principi dell'Impresa 4.0 mentre il 2% è Campione con una digitalizzazione avanzata dei processi e ricorso a tecnologie 4.0.

La rete di Punti impresa digitale che il sistema camerale ha realizzato in tutta Italia ha già aiutato nell’ultimo biennio quasi 15.000 imprese e operatori del turismo a prendere consapevolezza dei vantaggi del digitale supportandoli con servizi mirati verso la transizione al 4.0.