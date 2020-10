Turismo ed economia circolare sui territori: il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea avvia “InTour Rete d’impresa”.

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con le sue 136 Banche di Credito Cooperativo aderenti e i 2.600 sportelli presenti in Italia (il Gruppo costituisce il 3° gruppo bancario italiano per numero di sportelli), dà avvio a “In Tour Rete d’Impresa”, il progetto di rete d’impresa dedicato al turismo e all’economia circolare.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di supportare, attraverso le BCC aderenti al Gruppo, lo sviluppo del turismo, l’esperienza dei viaggiatori e, più in generale, l’economia circolare locale sui territori.

Il progetto, sviluppato su scala nazionale, rappresenta l’evoluzione del servizio “In Tour – Innovative Tourism” dedicato al turismo – che ha preso avvio due anni fa circa - cui ha fatto seguito – all’inizio di quest’anno – l’ingresso di Iccrea Banca nel capitale della Startup H-Benchmark, azienda veneta del Gruppo Develon, specializzata nel monitoraggio e analisi dei dati dei flussi turistici sui territori.

“In Tour Rete d’Impresa” è realizzato in collaborazione con 6 aziende partner che assieme costituiscono la rete d’impresa di InTour del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea; si tratta di TITANKA!, web company leader in Italia nello sviluppo di piattaforme web specializzate nel settore turistico; AlbergatorePro®, società di formazione e consulenza per albergatori professionisti, oggi principale community di settore in Italia; Valica, che si contraddistingue per i suoi 10 milioni di utenti che navigano sui suoi siti web (tra cui “Turisti per caso”) per offrire soluzioni e servizi per valorizzare il territorio; Snowit, l’innovativa agenzia viaggi online per la prenotazione della perfetta vacanza in montagna; NBF, leader nella realizzazione di sistemi software per la gestione di campagne marketing e di fidelizzazione; Imola Informatica, società di consulenza IT che offre servizi ai principali gruppi finanziari ed assicurativi, e che tramite una specifica piattaforma d’integrazione, consente la completa digitalizzazione dei territori.

I partner nel loro insieme offrono già servizi a circa 7 mila alberghi, 4.500 esercenti e a un network costituito da più di 10 milioni di utenti e vantano un fatturato di 21 milioni di euro l’anno (con un EBITDA superiore al 13%) impiegando oltre 400 collaboratori.

Tra i protagonisti del progetto anche RetImpresa - l’agenzia di Confindustria per le aggregazioni e reti di impresa - coinvolta con il ruolo di advisor e per la promozione del modello innovativo di turismo sostenibile e di filiera rappresentato da InTour.

La rete di impresa di InTour vuole così rappresentare un punto di riferimento per l’industria del turismo in Italia sul territorio e un’opportunità per percorsi di crescita per chi intende investire in un progetto che ha, nelle economie locali del nostro Paese, la propria origine e destinazione.

I pilastri su cui si fonda il progetto sono le c.d. 3 D: “destinazione”, “digitale” e “dati”; ciascuno dei 6 partner della rete vanta infatti competenze specifiche che Iccrea può mettere in sinergia tra loro e che riguardano le destinazioni turistiche, l’uso delle piattaforme digitali e l’analisi dei dati. Grazie alla costituzione della rete, ogni BCC del Gruppo potrà quindi offrire servizi personalizzati ai diversi interlocutori delle destinazioni di competenza, agli albergatori, alle PMI che producono le eccellenze del Made in Italy e ai turisti.

Tra gli ambiti di competenza e di sviluppo della rete ci sono, ad esempio, i sistemi per la gestione informatizzata della clientela (CRM), l’informazione e l’approfondimento sulle mete di viaggio, le sessioni di formazione e di aggiornamento sulle normative, le piattaforme per la digitalizzazione dei territori e per il turismo esperienziale, il monitoraggio e l’analisi dei dati e la valorizzazione dei programmi di loyalty.

“Come RetImpresa abbiamo sostenuto la nascita della Rete InTour - dichiara Carlo La Rotonda, Direttore dell’Agenzia di Confindustria per le reti - un progetto innovativo di collaborazione tra realtà di diverse dimensioni e settori della filiera turistica, che intende rispondere in maniera integrata e flessibile alle sfide della competizione nel mercato nazionale e internazionale. La Rete d’impresa interpreta in pieno la necessità di evoluzione dei modelli di business verso una trasformazione di filiera digitale e sostenibile, specie per favorire il rilancio del turismo e l’uscita dall’attuale crisi”.

“Per il Gruppo Iccrea è fondamentale investire in una rete d’impresa per il turismo in Italia – ha commentato Gabriele Nanni, Presidente di In Tour Rete d’Impresa – e siamo orgogliosi di aver costituito un network che oggi aggrega importanti realtà italiane e, allo stesso tempo, di accrescerne il valore grazie al loro coinvolgimento sul territorio. Ogni partner infatti è in grado di dare il proprio contributo, ciascuno per il suo focus specifico, destinato alle destinazioni turistiche, dal mare, alla montagna, alle città d’arte, all’uso degli strumenti

digitali per valorizzare l’esperienza del viaggiatore, e all’analisi dei dati per affiancarsi in modo efficace agli operatori turistici”.

“Con InTour Rete d’impresa il Gruppo Iccrea vuole realizzare un sistema capace di portare valore a tutta la filiera turistica italiana – ha commentato Luca Gasparini, Chief Business Officer di Iccrea Banca – e dove, al centro del progetto, vogliamo inserire sia l’attenzione verso le nuove tecnologie sia, necessariamente, l’attenzione verso la persona nelle varie fasi di preparazione del viaggio: alloggio, ristorazione, esperienza. Un sistema e, insieme, un’opportunità che vede coinvolti partner che generano valore sul territorio e per il territorio”.

Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in 1.759 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 155,5 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 91,5 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 145 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 810.000 soci. Il Gruppo ha un CET 1 Ratio del 15,5% e un TCR del 16,3%. (dati al 31 dicembre 2019).