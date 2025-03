Tutela salute. Oggi a Cividale manifestazione dei Comitati

“Giù le mani dai nostri Ospedali” e “Tagliate le liste di attesa non i servizi” e ancora “In un mese ho cambiato 3 medici di famiglia”. Sono questi alcuni cartelli che hanno oggi colorato una Piazza Paolo Diacono, durante la manifestazione organizzata dal Comitato IoVogliol’OspedaleaCividale di Franco Chiarandini e sostenuta dai Comitati di Gemona, Maniago e Sacile. Nuove persone che si sono aggiunte alla sempre presente Associazione dei Diritti del Malato per fare sentire la loro voce sulle tante difficoltà che incontrano ogni giorno per prenotare esami e visite specialistiche pagate molte volte di tasca propria. Presente Simona Liguori di CIVICA FVG che ha ricordato che sarà la gente a pagare tutte le esternalizzazioni che la giunta Fedriga-Riccardi sta servendo alla popolazione che fa sempre più fatica a curarsi.