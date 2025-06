Tutelare i diritti, combattere il caporalato: la proposta di Honsell sottoscritta da tutti i consiglieri regionali dei gruppi di opposizione

“Questa mattina, come Open Sinistra FVG, ho presentato una mozione – sottoscritta da tutti i consiglieri regionali dei gruppi di opposizione – per contrastare la piaga sociale del caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori in condizioni di disagio e vulnerabilità, in particolare nel settore agricolo. Si tratta di un fenomeno grave, più volte denunciato in Friuli Venezia Giulia da diverse organizzazioni sindacali, in particolare dalla FAI CISL e dalla FLAI CGIL.” Lo ha dichiarato in una nota stampa il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG, a margine del deposito. “Oltre la metà dei quasi diecimila lavoratori impiegati nel comparto agricolo regionale – sottolinea Honsell – sono immigrati stranieri. Numerose, inoltre, sono le aziende fittizie fornitrici di manodopera, prive di terreni, che dichiarano una media di appena 56 giornate

lavorative pro capite all’anno. Non si può rimanere indifferenti a questa gravissima situazione che lede i diritti civili dei lavoratori e sta imbarbarendo il nostro sistema economico: nella mozione chiediamo alla Giunta un impegno ulteriore nel contrastare il fenomeno del caporalato istituendo un Tavolo Tecnico di lavoro permanente composto da Regione, Prefettura, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Camera di Commercio, INPS e Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di mettere in rete i dati disponibili per arrivare alla definizione di un Albo regionale delle aziende agricole senza terra regolari ed in regola con i necessari adempimenti contrattuali, fiscali, tributari e previdenziali, come, come sollecitato anche dalle organizzazioni sindacali.” “Infine, ieri in Commissione ‘attività produttive’ abbiamo richiamato

l’attenzione su questo tema con una nostra interrogazione: come ormai evidenziato da tutte le analisi sociali, solo una società che tutela e garantisce il rispetto dei diritti di tutte e tutti può definirsi davvero sana.”