Tutta Italia diventa zona di protezione. Presidente Conte annuncia decreto con allargamento della ex zona rossa lombardo-veneta a tutta la penisola

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Tutta Italia sarà zona protetta. Tutti gli spostamenti ingiustificati sono vietati da domani mattina. Chi si muove dovrà compialare autocertificazione che comprovi la necessità dello spostamento per ragioni anche di lavoro. Ovviamnete ha precistao conte la dichiarazione dovrà essere veritiera pena pesanti sanzioni anche penali. L'annuncio del premier Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi in diretta tv.