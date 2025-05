Udine 2 giugno: conferenza sul Monumento alla Resistenza e tradizionale brindisi alla Repubblica insieme all’ANPI

Lunedì 2 giugno , in occasione della Festa della Repubblica, la sezione ANPI Città di Udine “Fidalma Garosi Lizzero Gianna” propone una conferenza sul Monumento alla Resistenza: l’opera, realizzata su progetto de gli architetti Gino Valle e Federi co M arconi, si taglia in piazzale XXVI Luglio come simbolo positivo dei valori fondanti della Repubblica Italiana. L’incontro si svolgerà alle 16.00 , presso la sede della Fondazione Friuli (via Gemona, 1). Interverranno Massimo De Sabbata , direttore dell’Istituto f riulano di storia per il movimento di l’ iberazione, e l’ architetto Pietro Valle . I relatori delineano il contesto storico e le discussioni che accompagnarono la genesi e la realizzazione del Monumento e permetteranno di scoprire gli aspetti più reconditi insiti nel progetto architettonico. L’ incontro, che sarà introdotto dalla presidente provinciale ANPI Udine Antonella Lestani , è aperto al pubblico con i ngre sso libero .

Al termine della conferenza , ci sarà il tradizionale brindisi che l’ANPI cittadino propone da diversi anni per celebrare la nostra Repubblica, nata dalla Resistenza e dalla lotta antifascista.

L’evento è organizzato dalla sezione ANPI Città di Udine in collaborazione con Istituto f riulano di storia per il movimento di l iberazione, Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, e conservatori della provincia di Udine, Parrocchia S.Nicolò -Tempio Ossario Udine e Fondazione Friuli, e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.