Udine, auto posizionata sui binari travolta da un treno. La vettura era vuota e chiusa a chiave

E’ un mistero quanto avvenuto questa mattina verso le 7 a Udine, all’altezza di un passaggio a livello in via dei Prati zona Baladasseria, dove un treno passeggeri ha travolto un’auto che era stata posizionata sui binari nei pressi di un passaggio a livello lungo la linea Udine-Gorizia-Trieste. A bordo della vettura, una Golf al momento dell’impatto non c’era nessuno, ma l’auto era chiusa a chiave, non a cavallo dei binari ma lungo gli stessi e con i fanali lasciati accesi, particolari questi che lasciano pensare ad atto deliberato, anche se è ancora presto per parlare di azione terroristica, potrebbe trattarsi magari dell’azione balorda in odore etilico. Il macchinista vedendo l’ostacolo ha azionato la frenata d’emergenza ma non è riuscito a evitare l’impatto con l’auto che si è letteralmente accartocciata. Nessuno dei passeggeri del convoglio è rimasto ferito anche perché il treno viaggiava ancora a bassa velocità dato che il luogo dell’incidente è molto vicino alla stazione. Il traffico ferroviario è bloccato e le resterà per ore per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere il mezzo. Sul posto anche polizia ferroviaria ei carabinieri per gli accertamenti che partiranno ovviamente dalla proprietà del veicolo.