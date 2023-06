Udine Buddy al Parco, nuovo appuntamento al Moretti il 18 giugno

Nuovo appuntamento con il Buddy Market al Parco Moretti di Udine, che a giugno e luglio propone una versione serale dell’evento. Espositori di artigianato locale, laboratori per bambini e domenica 18 anche un workshop per creare un tappetino olfattivo per i nostri amici quattro zampe.

Torna il Buddy al Parco Moretti di Udine, un evento dedicato a grandi e piccoli e alle famiglie, per riscoprire e godere del polmone verde della città, a due passi dal centro.

Domenica 18 giugno si inaugura il primo Buddy in versione serale, dalle ore 16.30 fino alle ore 21.30.

Dalle 16.30 alle 18.00 I PICCOLI PICASSO, per bambini dai 5 anni in su: Oggi leggo e SlowClub si ispirano a Picasso, a collage costruirete un volto colorato e “sgangherato”, ma super artistico! Costo dell’incontro 7,00 euro, caldamente raccomandata l’iscrizione a info@slowclub.it.

Ore 18.00 COSTRUISCI IL TAPPETINO OLFATTIVO: Happy Tails ASD Fagagna vi aspetta per costruire uno stupendo tappetino olfattivo per il vostro cane e scoprire le meraviglie del naso del vostro migliore amico. Saranno presenti educatori cinofili pronti a rispondere a tutte le vostre domande. Per maggiori informazioni e prenotazioni: 392 7637108

Tutto il giorno chiosco esterno e foodtruck La Gondola Fritto itinerante

Buddy al Parco è un evento Buddy e Spicelapis, presso lo spazio adiacente al Family Beer Park