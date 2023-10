Udine: Cainero (Pd), convinti di dismettere passaggi a livello

“Il Pd di Udine con il gruppo consiliare ha alta e costante attenzione al tema della dismissione dei passaggi a livello, un’occasione imperdibile di ridisegnare e riqualificare una parte di città. Stiamo lavorando per portare a casa questo risultato, ricercando la soluzione attraverso una sinergia dell’Amministrazione comunale, con quella regionale e nazionale. La volontà deve essere condivisa”. Lo dichiara il capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Udine Iacopo Cainero, in merito alla tempistica prospettata da RFI per la dismissione dei passaggi a livello in città.

“Siamo convinti di quello che facciamo”, aggiunge il consigliere delegato Matteo Mansi, che opera in stretta sinergia con il sindaco, precisando che “il ruolo di RFI è fondamentale ma devono essere coinvolte anche tutte le società che su quella sezione di ferrovia gestiscono tratte”.