Udine celebra la Festa Nazionale dell’Albero con le scuole cittadine: una giornata tra natura, educazione ambientale e cittadinanza attiva

È iniziata di buon mattino la tradizionale Festa degli Alberi che ha riunito oggi un centinaio di bambini delle scuole primarie udinesi, dapprima in Piazza Libertà e poi in altri luoghi della città. Un appuntamento sentito dai giovanissimi studenti, che ogni anno trasforma il tema del verde, degli alberi in città e dell’ambiente in un momento di incontro, scoperta e partecipazione collettiva.

Al Loggiato di San Giovanni le classi sono state accolte dai giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi, dagli addetti del servizio istruzione e del verde del Comune di Udine e dai rappresentanti del Lions Club Duomo, che ogni anno collabora con il Comune di Udine donando simbolicamente una serie di esemplari di alberi da piantumare in città. Poi sempre sul plateatico della piazza, dopo le attività organizzate dal Circo all’Incirca, è stato il momento dei saluti istituzionali da parte dell’Assessore all’Istruzione Federico Pirone e dell’Assessore al Verde Ivano Marchiol.

“Celebrare la Giornata dell’Albero insieme ai ragazzi e alle ragazze delle nostre scuole significa testimoniare in modo concreto quanto le nuove generazioni siano centrali nella visione e nelle azioni che mettiamo in campo oggi. A maggior ragione all’indomani della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, questa occasione ci ricorda che investire sul futuro passa prima di tutto dall’ascolto e dal coinvolgimento dei più giovani. Perché è più importante prevenire che curare: educare alla cura dell’ambiente significa costruire una comunità più consapevole, capace di proteggere il proprio territorio prima che sia troppo tardi”, sono state le parole dell’assessore Pirone.

“La Giornata dell’Albero non è solo una data sul calendario, ma un promemoria essenziale: gli alberi sono i nostri coinquilini più preziosi. Ogni albero piantato è un investimento per il nostro futuro. Investire nella loro tutela, così come nella formazione dei bambini e delle bambine, significa investire in un futuro più stabile e sostenibile. Cogliamo questa giornata per riaffermare il nostro impegno nel gestire le risorse naturali con responsabilità e lungimiranza”, ha commentato l’Assessore Ivano Marchiol.

Ad essere coinvolta è stata anche la sede museale del Museo friulano di Storia Naturale con le attività dell’associazione l’associazione Kaleidoscienza.