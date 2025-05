Udine celebra la giornata dell’Europa: i giovani protagonisti di un’Europa unita e solidale

In occasione della Giornata dell’Europa, che si celebra il 9 maggio, il Comune di Udine, attraverso l’assessorato alle politiche giovanili guidato dall’assessora Arianna Facchini, propone una serie di iniziative rivolte in particolare ai giovani delle scuole superiori di Udine, con l’obiettivo di promuovere i valori fondanti dell’Unione Europea e rafforzare il senso di cittadinanza europea. Al centro delle iniziative, il dialogo tra giovani e istituzioni, la condivisione e la partecipazione attiva.

Proprio con i giovani si aprirà la giornata dello sportello Eurodesk del Comune di Udine all’Istituto linguistico “Percoto”, che annualmente dedica un’intera giornata, lo “Europe Day”, all’Europa. Lo sportello Eurodesk, punto di riferimento cittadino per l’orientamento e l’informazione sulle opportunità europee per i giovani, incontrerà studenti e studentesse per approfondire le possibilità offerte dall’UE in termini di mobilità, studio, formazione e cittadinanza attiva.

Nel pomeriggio, l’appuntamento sarà invece al PIG, il presidio giovanile in viale Forze Armate 4/6 nel quartiere Aurora dove, a partire dalle ore 16.00, si svolgerà il “PIGNIC EUROPA”, un picnic comunitario all’aperto, informale e partecipato. L’invito è semplice: portare con sé una coperta e del cibo da condividere. Sono stati proprio i ragazzi e le ragazze del PIG ad allestire in queste settimane l’evento, attraverso un percorso che ha portato anche alla creazione di una piccola installazione, realizzata con materiali di recupero e ispirata ai valori dell’Europa. Il PIG aprirà allora uno spazio d’incontro aperto alla cittadinanza, in cui riflettere insieme sui valori dell’Unione Europea: pace, solidarietà, coesione, inclusione e valorizzazione della diversità.In caso di maltempo l’evento si sposterà all’interno.

Nel frattempo, anche Officine Giovani, l’hub creativo comunale con sede di fronte al Parco Ardito Desio, si è adoperato sul tema “Europa”. Il 3 maggio si sono infatti conclusi alcuni laboratori di coprogettazione con studenti e studentesse delle scuole superiori, finalizzati alla realizzazione dell’evento “Isole nell’arcipelago della città”, a cura di Get Up e previsto per la mattinata del 10 maggio nell’ambito del festival Vicino/Lontano. In quell’occasione i giovani partecipanti, in veste di peer educator, accompagneranno i loro coetanei in cinque iniziative tematiche nel cuore della città, dialogando con esperti e testimoni su alcuni temi di grande rilevanza per la cittadinanza europea: giustizia sociale, marginalità, spreco alimentare, linguaggio di genere e crisi climatica.

Infine, per sottolineare visivamente l’adesione della città ai valori dell’Unione, la sera del 9 maggio via Mercatovecchio e piazza Libertà si tingeranno simbolicamente di blu.

“In un tempo in cui la scena internazionale è dominata dalle logiche delle grandi potenze, e dal lessico della guerra, l’Europa rappresenta per i giovani non solo un’opportunità, ma anche una responsabilità: quella di continuare a costruire e preservare uno spazio comune di diritti, dialogo, inclusività, interesse per tutto ciò che è pubblico e partecipazione. Vogliamo allora che le iniziative proposte per la Giornata dell’Europa diventino uno spazio di protagonismo giovanile, megafono delle voci dei giovani e della loro idea di Europa. Nel contesto attuale, in cui a essere messi alla prova sono anche principi che diamo per scontati come quello di convivenza pacifica e di cooperazione internazionale, rivendichiamo con decisione il ruolo fondamentale delle giovani generazioni per il futuro di un’Europa più coesa, inclusiva, consapevole e attenta ai diritti e alle libertà delle persone”, è il commento dell’Assessora alle Politiche giovanili Arianna Facchini.