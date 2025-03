Udine celebra la giornata internazionale della felicità e della poesia con un evento speciale in piazza Garibaldi

In occasione della Giornata Internazionale della Felicità (20 marzo) e della Giornata Internazionale della Poesia (21 marzo), gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado A. Manzoni, dell’Istituto Salesiano G. Bearzi e di altre realtà scolastiche del territorio daranno vita a un’iniziativa speciale per diffondere un messaggio di gioia e condivisione. L’evento si terrà domani 21 marzo alle ore 11:00 in Piazza Garibaldi, dove i ragazzi, insieme ai loro insegnanti, saranno impegnati nell’installazione di fiocchi gialli, simbolo della felicità, ai quali saranno appesi pensieri e poesie, alcune delle quali dedicate proprio alla felicità. L’iniziativa si inserisce nel contesto di “Udine Città della Poesia”, un progetto che valorizza la scrittura creativa e l’espressione artistica, coinvolgendo i più giovani in attività culturali di grande significato. L’evento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione per riscoprire il valore della poesia e della felicità come strumenti di aggregazione e positività.