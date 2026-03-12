Udine il vicesindaco Venanzi sulla desertificazione commerciale: “la strada del Comune è quella giusta… ”

“Da parte nostra, i dati sulla desertificazione commerciale confermano che il percorso avviato come Amministrazione ha valore. In un contesto segnato da profonde trasformazioni dei modelli economici, il Comune di Udine ha scelto di agire, mettendo in campo investimenti per sostenere il commercio cittadino e favorire nuove aperture.

Di fronte all’affermarsi di nuovi standard commerciali, a partire dallo shopping online, le istituzioni devono assumersi una responsabilità concreta in favore di un commercio più umano. Per questo il Comune ha favorito fin dal primo giorno una collaborazione tra istituzioni e categorie economiche, fondata prima di tutto sull’analisi dei dati, che riteniamo la strada giusta per contrastare il calo di attrattività dei centri urbani e rivitalizzare la città.

Il commercio è un presidio di vitalità e coesione sociale. Difendere il tessuto commerciale significa quindi prendersi cura della città nel suo complesso, ed è questo l’obiettivo che il Comune si è prefissato intervenendo sul tema. La risposta della città è stata positiva: nei prossimi mesi sul territorio verranno investiti 3 milioni di euro e in centro storico arriveranno due marchi importanti come Signorvino e Lush, a conferma del fatto che Udine sta riacquisendo attrattività”.

Questo il commento del vicesindaco e assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Udine, Alessandro Venanzi, in merito ai dati sul calo delle attività commerciali registrato in città negli ultimi 13 anni e diffusi da Confcommercio.

Il vicesindaco interviene poi anche sul tema della riqualificazione urbana: “L’appello alla riqualificazione urbana riguarda molto da vicino la nostra città. Ripensare il territorio è una sfida centrale del nostro tempo: per vincerla serve una collaborazione istituzionale reale e fattiva, capace di mettere al centro il benessere delle comunità e la crescita dei territori. In settimana abbiamo presentato quello che di fatto è un nuovo quartiere di Udine, nato nelle aree dismesse dell’ex Caserma Osoppo, grazie a un grande lavoro condiviso e a un forte impegno, anche economico, da parte di tutti gli attori coinvolti: Comune, Regione, fondi nazionali e imprese. Sul tavolo abbiamo già messo progetti importanti di riqualificazione, investire con un obiettivo comune è l’unico modo per intervenire in modo rapido ed efficace”.