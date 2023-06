Udine: “Feste d’estate” numero 26 al parco di Sant’Osvaldo

Si apre il 22 giugno alle 18 al Chiosco al Parco con una passeggiata-conferenza stampa la 26^ edizione delle “Feste d’Estate” al Parco di Sant’Osvaldo di Udine in via Pozzuolo 330, tre mesi di appuntamenti ad ingresso gratuito tra arte, teatro, musica, sport, conferenze, incontri, racconti, memoria, natura e tanta bellezza per il benessere della collettività. Domenica 25 giugno il via alla rassegna con “ViERT Aprirsi al Verde”, una intera giornata dalle 8.30 alle 19 con avrà la tutela ambientale come filo conduttore, il rapporto tra cura e natura, e la valorizzazione del patrimonio verde del Parco di Sant’Osvaldo.

Sono passati 26 anni dalla prima edizione, realizzata per aprire e far conoscere il Parco alla città. Su questo solco procedono, arricchendosi anno dopo anno, le Feste d’Estate organizzate nel Parco di Sant’Osvaldo. Promosse per celebrare il superamento dell’Ospedale psichiatrico udinese e aprire il Parco alla città, ogni anno le Cooperative sociali che vi operano, insieme al Dipartimento di salute mentale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e a molte associazioni del territorio, continuano ad animare e colorare il Parco con eventi e iniziative per tutta la cittadinanza, sostenendo percorsi di integrazione sociale e lavorativa, per promuovere una salute mentale di comunità e una cultura dell’accoglienza.

Ricco come da tradizione il partenariato che cura l’organizzazione delle Feste d’Estate, composto dalle Cooperative sociali Consorzio COSM, Duemilauno Agenzia Sociale, Itaca, Partecipazione, Irene3000, dalle associazioni che hanno sede nel Parco e dal Dsm AsuFC.

Con la passeggiata inaugurale del 22 giugno “vi accompagneremo in spazi aperti e angoli nascosti di questo meraviglioso parco – spiegano gli organizzatori -, attraverso tappe in cui scoprirete il ricco calendario di spettacoli, concerti, serate culturali, manifestazioni sportive, presentazioni di libri e molto altro, dalle voci dei protagonisti e dei promotori degli eventi. Ci guideranno la musica di Adriano Coco e la voce narrante di Sandro Carpini”.

Domenica 25 giugno dalle 8.30 alle 19 avrà luogo ViERT Aprirsi al Verde, il primo evento di una rassegna che si presenta oltremodo ricca di stimoli e proposte. Il filo conduttore sarà la tutela ambientale, il rapporto tra cura e natura, la valorizzazione del patrimonio verde del Parco di Sant’Osvaldo. Vìert in lingua friulana significa “aperto”, senza la lettera “I” diventa vert, ovvero “verde”. L’apertura e lo scambio sono vita, la diversità è ricchezza che, come la natura, va tutelata, protetta e nutrita. La giornata è curata da Gruppo Parco – COSM, CipArt Gruppo d’Arte Economica e Comunità Nove – Itaca, Teatrarum e Bar Sport – Duemilauno Agenzia Sociale.

Tante le proposte previste domenica: alle 8.30 Concerto dei Gerdaki con Elena Cantarutti – arpa e Mirko Cisilino – tromba; a seguire colazione Petit Dejeuneur con Arci Bar Sport nel cortile dell’ex Reparto 10; alle 10 Passeggiata Botanica Grandi Amici Verdi, storie e curiosità a cura del Gruppo Parco (partenza dall’ingresso del Parco); alle 11:30 spettacolo teatrale Piantatela! Immaginando un’assemblea condominiale fra i verdi abitanti del Parco con la compagnia teatrale I Teatrarum (nel Giardino dei Tigli); alle 13 pranzo comunitario Fame da Orto con la Comunità Nove, a seguire la presentazione del progetto di Viticoltura e Apicoltura Sociale di Colloredo di Monte Albano.

E ancora alle 14 la presentazione del progetto artistico Nuove Vite nel Parco: alberi destinati ad essere abbattuti diventano opere, a cura del Centro Friulano Arti Plastiche con la collaborazione della Coop Partecipazione; alle 15 Esplorando incontro Il Giardino: Luogo di Benessere e di Cura con Nicoletta Caccia, ortoterapeuta, a cura della Associazione culturale 0432; a seguire il Gruppo Parco e l’Orto Sinergico della Comunità Nove si presentano.

Alle 16.30 workshop per bambini e adulti Arte Ribelle di Extinction Rebellion Udine, realizzazione di spille, toppe e altri oggetti ribelli; alle 17.30 Esplorando racconto per bambini e adulti Cosa c’è nel tuo giardino? con Nicoletta Caccia, ortoterapeuta, a cura della Associazione culturale 0432.

In caso di maltempo tutti gli eventi, eccetto la passeggiata botanica, si svolgeranno nei locali della Comunità Nove e del DSM. Qui il calendario degli eventi 2023. Per tutta l’estate il Chiosco al Parco sarà aperto anche i venerdì, sabato e domenica sera.