Udine, giovani protagonisti in quartiere Aurora: oltre 630 presenze alle attività del PIG nel 2025

Nel quartiere Aurora, uno dei più popolosi di Udine, il PIG – Punto Incontro Giovani si conferma un punto di riferimento fondamentale per le politiche giovanili comunali. Nel primo semestre del 2025 il servizio ha registrato 2.858 contatti tra attività di aggregazione ed educativa di strada, contando oltre 630 presenze alle attività in calendario. Numeri che testimoniano non solo l’importanza di un presidio giovanile come quello attivo nella zona est di Udine che ogni giorno costruisce relazioni, promuove partecipazione e valorizza le energie del territorio, ma simboleggiano anche l’impegno dell’amministrazione verso il quartiere.

Un segnale chiaro di quanto le politiche giovanili siano centrali per l’Amministrazione comunale e di come gli spazi pubblici possano diventare motori di socialità e cittadinanza attiva. In questi primi sette mesi del 2025, le attività del PIG si sono sviluppate lungo più assi: eventi comunitari, laboratori, sportello di prossimità, borse lavoro e uscite educative sul territorio.

“Il quartiere Aurora è una delle aree più densamente popolate e socialmente vitali della nostra città”, dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili Arianna Facchini. “Proprio per questo l’Amministrazione comunale sta investendo con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita e rafforzare i legami sociali e comunitari. I dati positivi raccolti dal PIG confermano che quando le politiche giovanili sono costruite con ascolto, partecipazione e continuità, diventano strumenti efficaci per generare fiducia e coesione. Tra gli obiettivi principali che ci siamo dati – prosegue l’Assessora – c’è quello di dare al quartiere Aurora l’attenzione che merita, attraverso interventi strutturali e progettuali che rispondano ai bisogni della popolazione. La volontà di realizzare qui la prima Casa di Quartiere della città, ad esempio, è un segnale concreto. In particolare – conclude Facchini – intendiamo dare una risposta forte al bisogno di spazi per i giovani, perché offrire luoghi accoglienti e stimolanti significa investire sul futuro della nostra città. Il PIG è già un esempio virtuoso, per cui tengo a ringraziare operatrici ed operatori: un presidio che cresce grazie alla relazione costante con il territorio e all’impegno condiviso tra istituzioni, famiglie e giovani stessi”.

Tra gli appuntamenti più significativi che si sono svolti presso il presidio gestito dalla cooperativa Aracon, la Giornata dell’Europa del 9 maggio, occasione di riflessione civica e creatività per tutti i giovani sul tema dell’Europa e dei diritti.

Nella sua programmazione, il PIG ha proposto in seguito anche laboratori su temi sociali e creatività, con una partecipazione media di una decina di ragazzi per incontro: tra le attività non sono mancate uscite sul territorio, graphic design, teatro, musica, letture condivise e approfondimenti su vari temi di cittadinanza.

Tra i punti di forza del PIG c’è anche la relazione con il territorio cittadino, in particolare con il tessuto associativo e con le realtà già protagoniste in ambito giovanile. Ecco allora che i ragazzi del Punto Incontro Giovani hanno potuto, grazie a queste connessioni, interagire con una realtà importante come Officine Giovani, l’hub giovanile del Villaggio del Sole, dove si è svolto un laboratorio di street art.

Insieme al consiglio comunale dei ragazzi, poi, lo scorso marzo è stata inaugurata la “panchina viola della gentilezza”, diventata un nuovo simbolo di rispetto del quartiere. E sempre a proposito di collaborazione e lavoro di rete, inoltre, l’evento Future Pig ha segnato una tappa importante per l’attività del centro in prospettiva futura. Un incontro incentrato sul futuro del centro, con l’obiettivo di rendere più partecipata l’attività del PIG coinvolgendo anche gli abitanti del quartiere.

Spazio in seguito anche alla formazione e al lavoro: i giovani, tra cui alcuni minori stranieri non accompagnati, hanno avuto la possibilità di partecipare al ciclo di incontri formativi che hanno portato all’attivazione di quattro borse lavoro.

Attivo infine anche lo sportello di prossimità, realizzato grazie alla collaborazione con le associazioni di quartiere della Rete Aurora, aperto ogni lunedì, con richieste crescenti di supporto per procedure digitali come SPID, moduli ATER, CV, INPS, Carta Famiglia.