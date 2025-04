Udine: il sindacato italiano lavoratori finanzieri incontra il prefetto

Sicurezza dei cittadini, criminalità economica e caporalato tra gli argomenti affrontati in Prefettura nell’ambito di un incontro tra il Segretario Generale Regionale del SILF, Armando Gallucci, ed il Prefetto di Udine Domenico Lione.

A margine dell’incontro, il sindacalista ha dichiarato «l’ incontro odierno si è aperto con l’illustrazione del ruolo sindacale del SILF nella tutela del personale della Guardia di Finanza della nostra Regione, con particolare riguardo all’area udinese. Il Prefetto, cui va il nostro ringraziamento, ha evidenziato sull’argomento grande attenzione e sensibilità̀ » e ha proseguito «nell’occasione è stata inoltre posta l’attenzione sulla pervasività di alcune condotte illegali di natura economica che, in periodi di forte turbolenza dei mercati come quello attuale, potrebbero colpire alcuni settori economici». In tale contesto Gallucci ha aggiunto «riteniamo necessario sia mantenuta sempre alta la vigilanza su possibili infiltrazioni di stampo mafioso e su fenomeni come il caporalato o il dumping, che potrebbero rivelarsi sistemi insidiosi attraverso i quali la criminalità, non solo italiana, tenti di inquinare il tessuto economico e produttivo friulano: per questi motivi concordiamo nel sostenere ogni iniziativa tesa ad un coordinamento tra tutti gli attori istituzionali interessati, soprattutto in chiave preventiva, a beneficio delle nostre imprese e dei nostri cittadini».

All’incontro in Prefettura oltre ad Armando Gallucci era presente, per il Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri, il Segretario Provinciale di Udine, Enrico Giulio Bovino.