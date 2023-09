Udine: Il Sindaco Alberto Felice De Toni è intervenuto al XX Meeting Nazionale della Rete Città Sane

Il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha partecipato al XX Meeting Nazionale della Rete Città Sane – OMS organizzato a Bari a tema “Città in Salute: per una politica one health nelle città italiane”. Giunto alla ventesima edizione il meeting ha approfondito il tema “La salute per tutte e tutti tramite città sostenibili, green, inclusive, del futuro e del welfare culturale”. Il meeting ha visto il patrocinio dell’Anci con i saluti del presidente nazionale Antonio Decaro e ha ospitato tra gli altri gli interventi del Ministro della Sanità Orazio Schillaci, e della Presidente della Rete Città Sane Manuela Caucci. Il Sindaco Alberto Felice De Toni è intervenuto da remoto subito dopo la trattazione d’apertura affidata a Kira Fortune, Regional Advisor dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Bruxelles. L’intervento del Sindaco ha avuto come focus la gestione della complessità e la costruzione dell’empowerment. Dopo aver individuato le caratteristiche dei fenomeni semplici, complicati, complessi e caotici il Sindaco di Udine ha offerto diversi modelli per il governo dei vari fenomeni per navigare la complessità traducendola in azioni semplici: “Se vogliamo arrivare alla semplicità” ha spiegato il Sindaco di Udine “prima dobbiamo affrontare la complessità. Servono quindi autonomia e cooperazione per raggiungere un risultato che si ottiene, in conclusione, tramite un’azione semplice. Il pensiero complesso è pensiero fluido e metaforico, esplora e connette luoghi lontani. Ogni porto è solo una tappa provvisoria di una navigazione incessante”.