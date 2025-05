Udine: La seconda edizione di “Amici di zampa” attira decine di cittadini amanti degli animali

Si è tenuto oggi (domenica 25 maggio) al Parco Moretti di Udine “Amici di Zampa”, un evento dedicato alla cittadinanza e agli amanti dei cani, promosso dalla sezione udinese di Leidaa – Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Una giornata all’insegna della condivisione, dell’amore per gli animali e dell’importanza del legame uomo-cane, che ha visto la partecipazione dell’Assessora al benessere animale Rosi Toffano, in rappresentanza del Comune, di Laura Citron e Antonella Comelli, presidente e vicepresidente di Leidaa Udine, e di circa un centinaio di persone accompagnate dai loro amici a quattro zampe.

Tra le associazioni coinvolte, anche “Nasi a Terra”, realtà specializzata nell’addestramento di unità cinofile per la ricerca e il soccorso di persone scomparse. L’associazione ha portato in scena una dimostrazione di ricerca con Holly, una giovane cagnolina di un anno e mezzo, adottata da un canile del sud Italia e addestrata per operazioni di mantrailing. L’esibizione ha coinvolto attivamente il pubblico, offrendo uno spaccato concreto del prezioso lavoro svolto quotidianamente da questi binomi uomo-cane.

“Una città dove persone e animali vivono in sintonia è una città migliore”, ha dichiarato l’Assessora Rosi Toffano. “Siamo felici di aver visto oggi tante famiglie, bambini e cittadini riuniti attorno a un valore comune: il rispetto per gli animali e la consapevolezza del loro ruolo anche in ambiti fondamentali come il soccorso e la sicurezza. Ringrazio l’associazione Leidaa per l’organizzazione dell’evento e tutte le associazioni partecipanti per l’impegno e la passione che mettono ogni giorno nel costruire una società più sensibile verso gli animali”.