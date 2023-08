Udine, lavori in vicolo Sottomonte

Durante la prossima settimana, da lunedì 21 a sabato 26 agosto 2023, dalle ore 8 alla fine della giornata lavorativa vicolo Sottomonte sarà chiuso al traffico per alcuni lavori in programma. La chiusura sarà segnalata in corrispondenza di Piazza Libertà e di Piazza Marconi, i veicoli autorizzati entreranno e usciranno da questi accessi.

In particolare gli interventi consisteranno nello scavo dei pozzetti per la posa della fibra ottica e nella rimozione di barriere architettoniche, che possono rendere difficoltoso il passaggio lungo il vicolo. Al fine di ridurre al minimo il disagio per i residenti i lavori sono stati accorpati nello stesso periodo di tempo.nti i lavori sono stati accorpati nello stesso periodo di tempo.