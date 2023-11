Udine: Limite di 30km orari e divieto per i mezzi pesanti sul Cavalcavia Simonetti in vista della nuova asfaltatura

In questi giorni il cavalcavia Simonetti, un importante snodo della città di Udine subisce delle modifiche alla circolazione. Il cavalcaferrovia che collega viale Caccia a via Cividale, la principale via d’entrata e uscita verso est della città, è infatti chiuso, per ordinanza della Polizia Locale, al traffico dei veicoli pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e per tutti gli altri veicoli viene istituito il limite di 30 km. Non è prevista tuttavia alcuna deviazione al trasporto pubblico locale, dal momento che nessuna delle linee di autobus prevede il passaggio sul cavalcavia. Inoltre, nei prossimi mesi il Comune di Udine si muoverà per effettuare un’opera di manutenzione straordinaria del manto stradale, che sarà interamente rifatto tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Ad oggi infatti la carreggiata conta numerose crepe e deformazioni della superficie e in generale si presenta piuttosto sconnessa, situazione che potrebbe subire peggioramenti se venisse mantenuto un traffico regolare, senza limitazioni di velocità e senza un intervento di manutenzione ad hoc. Dagli approfondimenti sullo stato di salute della struttura che sono stati fatti nell’ultimo anno, si è visto infatti che un mancato intervento tempestivo in questo senso lascerebbe spazio a sollecitazioni e vibrazioni che indubbiamente contribuiscono in maniera notevole al deterioramento. Le misure adottate sul cavalcavia offrono la possibilità di mantenere aperta un’importante arteria di scorrimento del traffico della città e di farlo con un miglior grado di sicurezza per tutti gli utenti della strada. L’opera di rifacimento del manto stradale – il cui quadro economico ammonta a 500 mila euro – eviterà le infiltrazioni d’acqua nelle strutture portanti e migliorerà lo scorrimento del traffico dei veicoli.