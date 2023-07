Udine: mercoledì 5 luglio, omaggio allo scrittore Tennessee Williams a 40 anni dalla scomparsa

S’intitola “A spasso con Williams” ed è un omaggio, nel quarantennale della scomparsa, al grande Tennessee Williams appunto (pseudonimo di Thomas Lanier Williams), autore, drammaturgo, sceneggiatore, poeta e scrittore di fama mondiale che ha saputo tradurre in parole, con grande efficacia, molti aspetti della società in cui ha vissuto.

Lo spettacolo, che si configura come un progetto di promozione del territorio sotto il profilo culturale e sociale, è in calendario per mercoledì 5 luglio – alle ore 19, nell’Area verde attrezzata Giorgini, in via Colugna -, porta la firma de La Compagnia dei Riservati e avrà come contesto il parco, inteso come luogo d’incontro e aggregazione, nel segno della cultura: al centro, dunque, la figura del grande autore, solo apparentemente lontano da noi, perché la sua realtà, di fatto, rispecchia quella della nostra dimensione di città e delle sue dinamiche. Parole e musica, in un susseguirsi di quadri a monologo e dialogo – a cura di Sonia Cossettini, che cura la regia, Elena Genio e Leonardo Fonda -, condurranno lo spettatore in un insolito e affascinante viaggio alla scoperta delle opere teatrali del maestro, cresciuto in una terra di confine simile alla nostra, rigogliosa e piena di verde grazie al fiume Mississippi e ai tanti corsi d’acqua che l’attraversano, proprio come avviene in Friuli Venezia Giulia.

Inserita nella cornice di UdinEstate 2023, la performance sarà replicata martedì 18 luglio, alle 19, al Parco Emilio Salgari di via del Bon e giovedì 24 agosto, alle 18.30, al Parco Lord Baden Powell di via Duchi d’Aosta.

Ingresso libero, con prenotazione all’indirizzo mail lacompagniadeiriservati@gmail.com.