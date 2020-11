Udine: Morto a soli 36 anni ex segretario provinciale del Pd Lerussi, da un anno lottava contro un tumore

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

E' lutto nel partito democratico per la morte, avvenuta a soli 36 anni, dell'ex segretario provinciale del Pd di Udine Andrea Simone Lerussi. La notizia si è diffusa nella serata di ieri lunedì 23 novembre, in serata. Lerussi da circa un anno combatteva contro un tumore, che alla fine non gli ha dato scampo. Nato il 13 luglio del 1984 a Udine, Andrea Simone Lerussi abitava a Basaldella di Campoformido . Prima di approdare alla segreteria provinciale del Pd era stato membro dell’esecutivo provinciale dei Giovani Democratici come responsabile Scuola e Università. Segretario del circolo Pd di Campoformido dal 2007 al 2010, il 27 luglio 2009 era diventato consigliere provinciale in seguito alle dimissioni di Debora Serracchiani eletta al Parlamento Europeo. Da Marzo 2010 aveva fatto parte del Dipartimento Europa e Cooperazione Internazionale dell’Unione delle Provincie Italiane assieme ad altri 32 consiglieri provinciali provenienti da tutta l’Italia e il 25 Ottobre 2010 era stato eletto Segretario Provinciale del Partito Democratico di Udine. Alle elezioni provinciali del 20-21 Aprile 2013, Andrea Simone Lerussi era stato candidato Presidente della Provincia di Udine conquistando il 41,08% di voti e mancando il ballottaggio per soli 56 voti sul presidente uscente della Lega Nord Fontanini.